Arıklı: “Protesto amaçlı sandığa gitmemek, yanlıştır”

Haberal Kıbrıslı gazetesinden Candan Mert'in haberine göre; Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine ilk defa katılan patilerden YDP Meclis'te görev yapacak 2 milletvekili çıkarmayı başardı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 7 Ocak Erken Genel Seçim sonuçlarını gazetemize değerlendirirken, mevcut konumda partilerin koalisyona yaklaşmadığını, dolayısıyla erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ve bu seçimde sıkıntının vatandaşlarda değil, seçim sisteminde olduğunu belirterek, sağlıklı sonuçların ancak seçim sisteminin değişmesi ve karma sistemden mühür sistemine geçilmesi ile elde edilebileceğini dile getirdi.

“Protesto amaçlı sandığa gitmemek, yanlıştır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, vatandaşların sandığa gidiş oranının düşmesi konusuna değinirken, katılım oranının yüzde 65 olduğunu ve normal şartlarda bu oranın yüzde 70’lerde olduğuna dikkat çekerek, normal döneme göre fazla bir düşüşün yaşanmadığını ancak genele bakıldığında yüzde 35’lik dilimin büyük bir rakam olduğunu belirtti.

Sandığa gitmeyen vatandaşların bir kısmının KKTC içerisinde bulunmaması, bir kısmının oy kullanma hakkına sahip olduğu bilincinde olmaması gibi sandığa gitmemek için çeşitli sebeplerinin bulunduğunu dile getiren Genel Başkan Arıklı, vatandaşların bir kısmının ise protesto amacı güderek sandığa gitmediğini ve bu tavrın ve duruşun yanlış olduğunu aktardı.

Sandığa giden vatandaşların, gitmeyen vatandaşların da kaderini belirleyecek biçimde oy kullandıklarını kaydeden Erhan Arıklı, “Siz istediğiniz kadar sandığa, siyasilere küsün; sonuçta seçilen birileri olacak ve 5 yıl ülkeyi yönetecek. Bu tavır doğru değildir” ifadelerini kullandı.

“Erken seçim kaçınılmaz”

Mevcut sonuçlar itibariyle, mevcut konumda partilerin koalisyona yaklaşmadığını, dolayısıyla erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ve bu seçimde sıkıntının vatandaşlarda değil, seçim sisteminde olduğunu belirterek, sağlıklı sonuçların ancak seçim sisteminin değişmesi ve karma sistemden mühür sistemine geçilmesi ile elde edilebileceğini dile getirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) ve Halkın Partisi(HP)’nin Ulusal Birlik Partisi(UBP) ile koalisyona yanaşması halinde bu tavrın demokratik bir tavır olacağını ve bu tavra saygı göstereceklerini ifade eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, mevcut konumda koalisyonun görülmemesinden dolayı kurulacak olan 26-27 milletvekiline dayalı hiçbir hükümetin sorunları kalıcı bir şekilde çözemeyeceğini, aksine bu durumun çeşitli sorunları da beraberinde getireceğinin altını çizdi.

Arıklı, kendi düşüncesi itibariyle bu sıkıntılara yol açmadan yapılacak olan en sağlıklı hareketin, en kısa süre içerisinde bir seçim hükümeti kurmak olacağını kaydederken, “Bu ucube seçim sistemini değiştirerek, yeniden seçime gidilmeli” dedi.

“Karma sistem siyaseti zehirliyor”

Erken seçime yaklaşım konusuna, ‘Vatandaş farklı karar vermez’ diyerek konuya önyargı ile yaklaşılmaması gerektiğini belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu şekilde önyargılar ile demokrasinin önünün kapatıldığını söyledi. Demokraside alternatiflerin tükenmeyeceğini vurgulayan Erhan Arıklı, vatandaşın günün sonunda değişik bir parti üzerinde ittifak yapabileceğini dile getirirken, 1 yıl içerisinde birkaç defa seçim yapan ülkelerin bulunduğunu ve KKTC’de de yapılabileceğini kaydetti.

Çıkan seçim sonuçlarının, vatandaştan değil, seçim sisteminden kaynaklandığını düşündüğünü söyleyen Genel Başkan Arıklı, seçim sisteminin tek bölgeli çarşaf liste halinde olması ve karma sistemin kaldırılması ve tercih hakkının 1’e indirilmesi halinde, böyle bir seçimden istikrarlı bir hükümetin kurulabileceğini belirtti.

Dolayısıyla karma değil, mühür felsefesi ile yollarına devam ettiklerini dile getiren Erhan Arıklı, karma sistemin siyaseti zehirlediğini ve karmayı ısrarla savunan siyasi partilerin içerisindeki milletvekillerinin bugün sandık dışına itilmiş durumda olduklarını ifade etti.

Bunların yanında karma sistemin demokrasiyi, siyasi partileri ve arkadaşlıkları da zehirlediğini söyleyen Erhan Arıklı, birbirine düşen, aynı liste olup kader birliği yapmış ancak karma yüzünden birbirine düşen adayların bulunduğunu ve buna son verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Oylar eşe-dosta değil, icraata verilmeli”

Bazı bireylerin ‘Benim irademe engel olmayın, ben istediğim milletvekiline oy vermek istiyorum’ gibi ‘anti-demokratik’ bir tavır içerisinde olduklarını dile getiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu tavrın yanlış olduğunu ve herkesin bilip anlaması gereken durumun; bu ülkede milletvekillerinin değil, partilerin önemli olduğu konusu olduğunu belirtti.

Dolayısıyla bireylerin arkadaşları, eşi-dostu arasında değil, siyasi partiler arasında tercih yapılmasının önemli ve yapılması gereken şey olduğunu kaydeden Arıklı, verilen oyların ancak siyasi partilerin manifestolarına, söylemlerine ve icraatlarına göre kullanılması halinde ülkenin kaderinde bir birey olarak sağlıklı etki oluşturulabileceğini aktardı.