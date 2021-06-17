Arıklı: Şahiner, kavramları karıştırıyor...

Şahiner’e “kavramları karıştırdığı, yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yönlendirdiği” suçlamasında bulunan Arıklı, göreve geldiği zaman sahte belgelerle neticelendirilerek, 38.8 dolara ihale edilmiş bir ihaleyi durdurduğunu belirtti.

Arıklı, araştırma komitesine belgeleri sunduğunu belgelerin şaşkınlık yarattığını söyleyerek, “Böyle bir ihaleyi durdurmasaydım hoşunuza mı gidecekti?” diye sordu.

İhalenin hukuki ayak oyunlarıyla geciktirildiğini söyleyen Arıklı, bu nedenle gecikme olmaması adına TPİC’ten alım yapıldığını belirtti. Arıklı, “Hukuksuzluk varsa gider Merkezi İhale Komisyonu’nu (MİK) dava edersiniz” dedi.

Konuya yabancı olduğu olayın Merkezi İhale Komisyonu ile KIB-TEK arasında bir mesele olduğunu ve detaylarını bilmediğini söyleyen Arıklı, şartname bulunup bulunmadığını da bilmediğini belirtti.

TPİC’in kamu kurumu olduğunu kanıtlamak adına TC Enerji Bakanını aradığını, onun da TPİC’in resmi evraklarını gönderdiğini söyleyen Arıklı, TPİC’in özel kuruluş olmadığını, devlet kurumu olduğunu belirterek, Şahiner’den belgeleri incelemesi ve özür dilemesini istedi.

Arıklı, kurumun kar etmesi amacıyla uğraştığını, ihaleyi iptal etme yetkisinin bakanlıkta değil, Merkezi İhale Komisyonu’nda olduğunu söyledi.

Arıklı, “İstediğiniz kadar bağırın çağırın, rakamlarla oynayıp milletin kafasını karıştırmaya devam edin, ben bu kurumu zarardan kurtaracağım. Rantı sona erdireceğim. Halka ucuz enerji vereceğim. Bana yardımcı olursanız saygıyla karşılarım, karşımda olursanız dinlemem, ezer geçerim ” dedi.