Arıklı: Sanal beti, zapturap altına alacağız!

“Devletsek vergi toplamasını bilmemiz lazım” diyen Arıklı, “Yoksa zenginlerin parasını konuşarak çene yormak züürtlerin işidir. Elzem olan ihtiyacımız yasayı çıkarmaktır. Bunu yaptığımız anda ekonomimiz büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Kayıt altına alınamayan vergiler ve kaçakçılığın peşine düşmek gerektiğini kaydeden Arıklı, sanal bette milyarlarca liranın döndüğünü söleyerek, Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir çalışma yaptığını belirtti, “Onu da zapturap altına alacağız, devletin ciddi bir geliri olacak” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI