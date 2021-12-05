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Arıklı, "Sayın Faiz Sucuoğlu Biraz Ekonomi Lütfen"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Rum plakalı araçlara yakıt satılmaması açıklaması ile ilgili şu sözlere yer verdi:

05 Aralık 2021 Pazar 11:59
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Arıklı, "Sayın Faiz Sucuoğlu Biraz Ekonomi Lütfen"
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Arıklı'nın açıklaması:

""Pandemi döneminde,  tıpkı Yüksek Öğrenim ve Turizim gibi, Güneyden gelip ülkemizde alışveriş yapanların kıymetini daha fazla öğrendik.

Daha doğrusu öğrendiğimizi sandık. Ama anlıyoruz ki ülkemizin tepesine kadar yükselmiş bazı  yöneticiler dahil kimi çevreler, hala daha bunu kavrayamamış durumdalar.

Mesela Sayın Başbakan, ülkemizdeki benzin sıkıntısını çözebilmek için Rum plakalı araçlara yakıt satılmamasını buyurmuş.

Oysa Rumlar, ülkemizde aldığı her litre benzin için Devletimize ortalama 1.5 TL vergi ödüyorlar. Aynı şekilde marketlerden yaptıkları her alışveriş için de Maliyenin kasasına FİF ve KDV olarak ciddi para bırakıyorlar.

Lafı fazla uzatmadan 1 litre benzinin maliyetini hep birlikte inceleyelim.

95 Oktan Benzin; 9.14 lira.
FİF; 0.42 Kuruş
KDV; 0.83 Kuruş
Şirket payı;0.14 Kuruş
Benzin istasyonu payı; 1.05 lira

Dizel Satış; 8.75 Lira

FİF; 0.12 Kuruş
KDV;0.80 Kuruş
Şirket payı;0.14 Kuruş
Benzin İstasyonu payı; 1.07 lira

Ayda ortalama 25 milyon litre yakıt tükettiğimizi düşünürsek, her ay Devletin cebine 30 milyon lira giriyor. Bunun ne kadarının Rumlar tarafından bırakıldığı ayrı bir konu. Bizim Bakanlığımız döneminde, Rumların Kuzeyden alışverişini yasaklamayı değil de onların daha fazla alışveriş yapmasını  teşvik etmeyi düşünürdük...

Siz de öyle yapın. Rakamları önünüze alın ve konuşurken ona göre konuşun...

Ha bir de şunu yapın. Çok konuşmak yerine,  bizden önce hiç bir Bakanın başaramadığı ama bizim başardığımız Otomasyon sistemine geçiş işlemini tamamlayın.

Bana göre Akaryakıtta otomasyon sistemine tam geçip kaçakçılığı önlediğimizde Maliyenin akaryakıttan elde ettiği gelir ikiye katlanacak. Ayrıca hem tedarikçi firmaların hem de benzin istasyonlarının depolarında ne kadar yakıt stoku kaldığını online görüp ona göre vergi alırsınız.

Yani başlattığımız ve sona getirdiğimiz işi tamamlayın yeter. Vesselam..."

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiErhan Arıklı
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