ARIKLI SEÇİM SONUÇLARINI PARTİ GENEL MERKEZİ’NDE TAKİP EDİYOR

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı seçim sonuçlarını Ortaköy’deki Parti Genel Merkezi’nde takip ediyor.

Seçim sonuçlarını Arıklı ile birlikte partinin bazı yetkilileri de Genel Merkez’de takip ediyor.