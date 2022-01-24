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Arıklı, seçim sürecinin ardından yaşananları değerlendirdi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sürecinin ardından yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama değerlendirdi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 18:51
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Arıklı, seçim sürecinin ardından yaşananları değerlendirdi
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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sürecinin ardından yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile değerlendirdi.

İşte Arıklı'nın açıklaması:

Bir Seçimin Ardından...

İçerden ve dışardan her türlü komplo ve arkadan hançerlemelere rağmen YDP olarak bu seçimlerden, oylarımızı ve Milletvekili sayımızı koruyarak çıktık.

Birbirinden değerli ama büyük kısmı genç ve tecrübesiz 50 aday ile mücadele ettik. Belki de bu seçimlerin bizim açımızdan en önemli kısmı, parti olarak bu arkadaşlarımızı davamıza kazandırmamız oldu.

Şimdi Partimizi yeniden reorganize edeceğiz. Yeniden örgütleneceğiz... Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirmek boynumuzun borcudur.

Ben, Partimize oyları ile destek veren, veya vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi günlerde buluşmak dileği ile...

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