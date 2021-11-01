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Arıklı: Seçimden sonra yine konuşuruz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan UBP Genel Başkanı seçilen Faiz Sucuoğlu hitaben bir yazı yazdı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 11:23
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Arıklı: Seçimden sonra yine konuşuruz
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Erhan Arıklı, Faiz Sucuoğlu'nu kutlayarak başarılar diledi. Sucuoğlu ile yıldızlarının başrışmadığını belirten  Arıklı, "ülkeye birlikte hizmet etmek için birbirimizi sevmemizin gerekmediği de bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Arıklı, Sucuoğlu'nun bir hükümet kurma aşamasına gelirse dışardan destek vereceklerini söyledi.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Sayın Sucuoğlu,

Öncelikle Kurultay zaferiniz için sizi ve ekibinizi kutlar, bundan sonraki süreç için size başarılar dilerim.

Sayın Sucuoğlu,

Sizinle yıldızlarımızın barışmadığı bir gerçek. Ama ülkeye birlikte hizmet etmek için birbirimizi sevmemizin gerekmediği de bir gerçek. Kurultayımıza müdahale etmeniz dolayısı ile size kırgınlığımızın devam ettiği ise bir başka gerçek.

Sayın Sucuoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı bugün size yeni Hükümet kurma görevi verecek. Bu aşamada sizin kuracağınız Hükümette yer almayacağımızı peşinen söylemiştik.

Ama temaslarınız sonucu bir Hükümet kurma aşamasına gelebilirseniz, size dışardan destek vereceğimizi de biliniz...

Bu sıkıntı sadece bu döneme yöneliktir. Önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerden sonra ortaya çıkacak tablo, Parti yetkili kurullarımız tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Tekrar Genel Başkanlığınızı tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim...

Son Güncelleme: 01.11.2021 12:27
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiErhan Arıklı
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