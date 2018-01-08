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Arıklı: "Seçmenlere teşekkür etti"

Arıklı, sandığa giderek demokratik hak ve sorumluluğunu yerine getirip, ülkenin geleceği için iradesini ortaya koyan tüm seçmenlere teşekkür etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:04
Arıklı: "Seçmenlere teşekkür etti"
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sandığa giderek demokratik hak ve sorumluluğunu yerine getirip, ülkenin geleceği için iradesini ortaya koyan tüm seçmenlere teşekkür etti.

Arıklı yazılı açıklamasında,  “engellemelere, baskılara, sahte anketlerde barajın altında gösterilme gayretlerine,  diğer partilerin özellikle YDP seçmeninden oy devşirme çabalarına rağmen”, YDP’nin % 7 oy alarak büyük bir başarı gösterdiğini ve Kıbrıs Türk siyasetinde varlığını ispatladığını kaydetti.

Arıklı, seçim kampanyası süresince yokluklara rağmen kapı kapı dolaşıp olağanüstü gayretle çalışarak YDP meşalesini Meclis’ e taşıyan başta tüm milletvekili adaylarına, emek ve desteklerini esirgemeyen gönüldaşlarına, parti teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına, seslerinin halka duyurulmasını sağlayan basına ve  iradesini YDP’ den yana koyan tüm seçmenlere teşekkür etti.

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