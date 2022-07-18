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Arıklı: Şeref ve haysiyet yerlerde sürünüyor…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'KIB-TEK'in kendi döneminde ihalesiz yakıt alımından milyonlarca dolar zarar ettiği' yönündeki iddialara yanıt verdi. 

18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:35
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Arıklı: Şeref ve haysiyet yerlerde sürünüyor…
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Arıklı'nın açıklaması şöyle:

Benim dönemimde ihalesiz yakıt alımından Kurum milyonlarca dolar zarar etmiş. 
Bu iddiayı ispat edemeyen namussuz şerefsiz ve alçaktır.
Ben 38. 8 dolar keşit bedelle çıkılan ihaleyi iptal ettim. 27$ ile 32$ arası fiyatla 4 defa yakıt getirdim. Bu ucuz taşımalarla Kurum milyonlarca lira para kazandı. En  sonunda daha önce 38.8$ keşif bedelle açılan ihaleyi 33.2 dolara bağladık.  Buradan da Kurum milyonlarca lira fazla para ödemeden kurtuldu.
Biz olmasaydık bu milyonlar birilerinin cebine girecekti. Bundan gazeteci geçinen veya gazetecilikten geçinen bazı kişiler de nemalanacaktı. 
"Arıklı döneminde Kurum milyonlarca dolar zarara uğradı" diyenlerin tek bir haklı gerekçesi var mı?
Söylenen şu; “Efendim ihalesiz yakıt alındı.” Bunu söylerken güya bizim bu işten rüşvet falan aldığımızı ima ediyorlar.
İyi de kimden aldık bu akaryakıtı kardeşim ? TPİC ten. Peki TPİC kim? Türkiye Devletinin bir kurumu. Biz Türkiye Devletinin bir kurumundan rüşvet mi aldık?
Gazetecilik adına şeref ve haysiyetin yerlerde süründüğü bir dönemi yaşıyoruz….

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