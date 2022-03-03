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Arıklı, şirketin hisselerinin halka açık olacağını dile getirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni hava yolu şirketinin Mart 2023 tarihinde devreye girmesini planladıklarını ifade ederek, şirketin hisselerinin halka açık olacağını dile getirdi.

03 Mart 2022 Perşembe 19:12
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Arıklı, şirketin hisselerinin halka açık olacağını dile getirdi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Arıklı, hükümetin güvenoyu almasının ardından herhangi bir toplantı yapmadıklarını, ancak bakanların hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade etti. 

"29 rakamı gerçekten önemli" diyen Arıklı, hükümetin hemen hemen her konuda fikir birliği içerisinde olduğunu dile getirdi. 

Arıklı, yeni bir hava yolu şirketinin kurulmasına yönelik birçok firmanın devrede olduğunu belirterek, şirketin halka açık bir şirket olacağını, fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktardı. 

Arıklı, ilk olarak 6 uçakla başlayacaklarının altını çizerek, kurulması planlanan şirketin hisselerinin bir kısmının halka açılacağını ve yeterli talep gelmemesi halinde yurt dışına pazarlayacaklarını belirtti. 

"Mart 2023 yılında bu hava yolu şirketini devreye sokmayı planlıyoruz" diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, öncelikli olarak charter seferlerin devreye girebileceğini kaydetti. 

Erhan Arıklı, "Bizim en büyük hedefimiz, bir an evvel uçak seferlerini başlatıp, bilet fiyatlarını ucuzlatmaktır..." dedi. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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