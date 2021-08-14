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Arıklı : Siz konuşun, biz yapacağız...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı

14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:06
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Arıklı : Siz konuşun, biz yapacağız...

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYEM...

"Nasılda ellerini ovuşturuyorlardı... 

Teknecik akaryakıtsız kalacak, ülke karanlığa gömülecek Hükümet istifa etmek zorunda kalacaktı. Böylece kurdukları çarkı yeniden döndüreceklerdi.

TPİC'in bulduğu gemi ilginç bir şekilde Kıbrıs'a akaryakıt taşımaktan vazgeçmişti. Diğer gemi ise akaryakıtın bulunduğu Dörtyola 5 günlük uzaklıkta idi. Geminin akaryakıt yükleyip Kıbrıs'a varması en az 8 gün isterdi. Oysa Teknecikteki akaryakıt ancak 5 gün yetebilecekti.

Hesap kitap tamamdı. Büyük bir kampanya ile ülkenin adım adım karanlığa sürüklendiğini, Rumlardan elektirik alınacağını falan manşet yaptırdılar.

Unuttukları bir şey vardı. Karşılarında en az onlar kadar zeki bir ekip bulunuyordu.

 Sayın Başbakanın başkanlığında bir toplantı yapıldı. İhtiyaç belirlendi. Gemi gelinceye kadar geçecek 10 günlük süre içinde gereken akaryakıtın bir kısmı AKSA'dan bir kısmı ise Türkiye'den karşılanacaktı.

Derhal Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile temas kuruldu. Sayın Bakan Fatih Sönmez Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktarı görevlendirdi. Alpaslan Bayraktar eski TPİC Genel Müdürü idi. Halihazırda da TPİC dahil Enerji Bakanlığının alt kuruluşlarından sorumluydu.
Alpaslan Bayraktar Silopide bulunan 80 tankeri Dörtyola kaydırdı. Mersinden bir Ro-Ro gemisi ayarlandı.Dün akşam tankerlerle ihtiyaç duyulan 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirildi. Yarın da 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirilecek. Sonrasında her ihtimale karşı 1200 ton daha alınıp iş sağlama bağlanacaktı.
Bu arada AKSA'nın da hakkını vermek lazım. Her ihtimale karşı ordan da akaryakıt taşındı.

Bütün beklentileri boşa çıkan malum ihale mafyası ve onların kiralık kalemleri hala konuşmaya devam ediyorlar...
Siz konuşun. Biz yapacağız..."

Son Güncelleme: 14.08.2021 20:17
Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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