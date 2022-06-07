Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

Arıklı: “Size cevap vermekten ızdırap duyuyorum… Sanki duvara konuşuyorum”

Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan, sosyal medya, internet gazeteleri ve yazılı medyada pek çok ifadeyi ‘suç’ kapsamına alan 3 yasadaki değişiklik önerileri Meclis Genel Kurulu’nda bugün de gündem oldu.

07 Haziran 2022 Salı 12:06
287 Okunma
Arıklı: “Size cevap vermekten ızdırap duyuyorum… Sanki duvara konuşuyorum”
banner48

Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan, sosyal medya, internet gazeteleri ve yazılı medyada pek çok ifadeyi ‘suç’ kapsamına alan 3 yasadaki değişiklik önerileri Meclis Genel Kurulu’nda bugün de gündem oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yasa tasarılarının Türkiye ve protokolle ilgisi olmadığını savundu, CTP Milletvekillerine yönelik, “Size konuşurken duvara konuşurmuş gibi hissediyorum, gidiyor ve geri dönüyor… Size cevap vermekten ızdırap duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Yenidüzen

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş konusunda, AKPM'ye rapor sunulacak!
Maraş konusunda, AKPM'ye rapor sunulacak!
Motorlular zamlara karşı sokağa dökülecek!
Motorlular zamlara karşı sokağa dökülecek!
Maliye Bakanı'ndan önemli açıklama!
Maliye Bakanı'ndan önemli açıklama!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim