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Arıklı: "Skurides’in çabucak izin verildi"

YDP Milletvekili Erhan Arıklı Taşınmaz Mal Komisyonu’ylailgili bir konuşma yaptı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 22:36
Arıklı: "Skurides’in çabucak izin verildi"

Arzu Köprülü

Arıklı, geçen hafta Güney Kıbrıs’taki bir haber kanalının, “Kıbrıslı Türkler uzun zamanda inşaat izni alamazken Nikolas Skurides’in çabucak izin verildi. Bu Maraş’ın açılacağının göstergesidir” şeklinde haber yaptığına işaret etti. Arıklı, “Skurides’in yaşında birinin ömrünün sonunu doğduğu yerde geçirmek istemesi anlaşılabilir” dedi.

Bunun arkasının gelmesi halinde müzakereleri sulandıracağını iddia eden Arıklı, şu ana kadar 11 adet iade kararı olduğunu ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu konuda bir karar üretmesi gerektiğini belirtti.

Çözüm bulamayanların yeniden AİHM’e başvurabildiğine işaret eden Arıklı, Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan herkesin şikayetçi olduğunu ileri sürdü.  Arıklı, komisyonun 2013’ten beri tazminatları ödemekte zorlandığını savunarak, iç hukukun işe yaramadığının iddia edilebileceğini kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun diğer sorunlarına da değinen Arıklı, mülkiyet gibi bir sorunu çözsün diye yetkilendirilen komisyonun bir arabasının dahi olmamansın çok üzücü olduğunu belirtti. 

Arıklı, Meclis’in iade kararlarının çözümden sonra olacağı yönünde bir karar almasının zorunlu olduğunu iddia etti.

Erhan Arıklı,  Güney Kıbrıs’taki Türk mallarıyla ilgili yaşanan sorunlara da değindi.

Arıklı, günün sonunda meclise gelmeyen milletvekillerini halka şikayet etmek zorunda kalacaklarını söyleyerek, Özersay’ın “benim dönemimde milletvekilleri meclis salonunda olup konuşmaları dinleyecekler” yönünde bir demeci olduğunu belirtti.

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BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun 13 yılda 8 iade kararı aldığını ancak herhangi bir inşaat ruhsatı verilmediğini söyledi.

Finans modeli yaratılması noktasında şerefiye vergisiyle ilgili çalışmalar yapıldığını ve bunların Türkiye yetkilileriyle görüşüldüğünü belirten Baybars, eşdeğerinin karşılığını alamayan ya da karşılıksız mal alanların değerlendirilmesini de yaptıklarını ve bu soruna köklü bir çözüm getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de “Emperyalizmin Kıbrıs’taki Oyunları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Töre, Kıbrıs konusunun sadece mülkiyet meselesi değil, Yunanistan’ın adayı Helen adası yapma isteğinden kaynaklanan bir mesele olduğunu belirterek, tazmin/tazminat konusunun devletler arasında çözülmesi gereken bir şey olduğunu vurguladı.

Kıbrıs adasının tarihçesiyle ilgili bilgi veren ve 1974 yılında Yunanistan’ın adayı Helen adası yapma arzusuyla başlattığı olayların Barış Harekatı’yla sonuçlandığına işaret eden Töre, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yıllar sonra Türkiye’yi suçlu konumuna getirdiğini iddia etti.

Töre, komisyonun tek taraflı çalıştığını, Güney Kıbrıs’taki Türk malları için ise ‘çözümü bekleyiniz’ dendiğini belirterek, Türkiye’nin ve Türklerin uzun yıllardır gereken bedeli zaten ödediğini söyledi.

Genel Kurul’da güncel konuşmaların ardından yazılı sorulara verilen cevaplar okundu. 

Genel Kurul bir sonraki birleşimini 25 Haziran saat 10.00’da gerçekleştirecek.

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