Arıklı: "Sonra çiçek atacaklar"

EL-SEN ve Bu Memleket Bizim Platformu yetkilileri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak KIB-TEK özelleştirilme çabalarına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamaların ardından EL-SEN Başkanı Özkıraç, Bakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının kapısının önüne siyah çelenk bıraktı, çelenk bırakmaya giderken de binaya yumurta attı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, bakanlığa yönelik eylemi değerlendirdi.

Arıklı, “bugün yumurta atanlar yarın yaptıklarımızı gördüğünde çiçek atacaklar” dedi.

Erhan Arıklı, öte yandan pahalılıktan şikâyet edenlerin “yumurta” harcamasına da anlam veremedi.

Eylem hakkında konuşan Erhan Arıklı, “Hem pahalılıktan şikâyet hem de yumurta harcıyorlar. Fakir sebeplensin… Yarın yaptıklarımızı görünce çiçek atacaklar… Biz ne yapıyorsak kurumun hayrına kimseye de pabuç bırakacak halimiz yok…” diye konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n390267-ekonomi-bakani-erhan-arikli-yumurtali-eylemi-kibris-postasina-degerlendirdi-sonra-cicek-atacaklar