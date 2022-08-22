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Arıklı söz verdi: Tüzük değişikliği yapılacak

Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karalar ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:33
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Arıklı söz verdi: Tüzük değişikliği yapılacak


Ziyarette Taksiciler Birliği Üyeleri sıkıntılarını dile getirdi.

Birlik, daha önce yapılmış olan yasal düzenlemenin bir an önce noktalanmasını istedi.

Bakan Arıklı da tüzük değişikliği yapılacağı sözünü vererek, plakalardan T harfinin tamamen kaldırılmasıyla ilgili yasal mevzuatta düzenlenmeye gidileceğini kaydetti.

Sürücülerin uyması gereken kurallarla ilgili de tüzük değişikliğinde yapılması gerekenin yapılacağını söyleyen Bakan Arıklı, ayrıca araçlardaki fiziki düzenlemelerde de değişikliklerin gündeme getirileceğini ifade etti.

Bakan Arıklı, öte yandan her ilçede bulunan birlik başkanlarının gönüllü trafik müfettişliği için eğitim almaları ve sertifikalandırılmaları konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

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