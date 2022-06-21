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Arıklı: “Sözleşmeli dört tane stenograf alınacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

21 Haziran 2022 Salı 10:08
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Arıklı: “Sözleşmeli dört tane stenograf alınacak”
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ÖZEL HABER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Arıklı, “Bu yıl ki ek mesai giderimiz 400 milyon TL. Bu ek mesai sistemine neşter vurmak zorundayız. Bunun artık altından kalkmamız mümkün değil. Yoksa bu hükümet bunun altında ezilir. Mecliste stenografların yaptığı eylem dünyada bir ilktir. Dün başbakan talimat verdi 4 tane sözleşmeli stenograf alınacak. İç tüzükte de değişiklik yapılacak ve yazılı kayıt tutulmadan bu işi çözeceğiz. Siyasette kendine göre tedbirini alacak. Bu 400 milyon büyük bir rakam. 4 bin gencimize bu parayla iş verebilir. Maaşları ödemekte zaten sıkıntımız var” dedi.

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