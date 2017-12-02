Arıklı: "Sözümüzü tutmazsak biz mahkemeye verilsin"

Diyalog'tan Teoman Turan'ın haberine göre, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, iktidara geldikleri takdirde, ilk 3 yıl içinde 5 bin konut yapacaklarını iddia etti. Arıklı, “Bu konuda TOKİ ile görüşmeler yaptık” dedi.

Diyalog TV’nin 7 Ocak seçimine özel olarak hazırladığı ‘Seçim 2018-İlk 100 Gün’ programlarının ikinci konuğu YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı oldu. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan’ın yönetiminde gerçekleşen programda seçime katılacak Demokrat Parti dışında diğer partilerin temsilcileri de hazır bulundu ve Erhan Arıklı’ya sorular yöneltildi.

Konuşmasında toplumun yenilik ve yeni yüzler istediğini dile getiren Arıklı, “Mevcut siyasi partiler içerisinde dinazorlar oturdukları koltuklardan kalkmamak için her türlü siyasi entrikaları yapmaya devam ediyorlar” dedi.

YDP’nin müzakerelerde Cumhurbaşkanına ihtiyatlı destek verdiğini belirten Arıklı, “Kıbrıs Türk halkının haklarına halel getirmeyecek, siyasi eşitliğimizi zedelemeyecek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandırmayacak ve halkımızı yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek her türlü anlaşmaya destek veririz” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Kıbrıs sorununun çözümünde bir B planını uygulanmaya konulmasını istedi, bunun Kosova, Tayvan veya Nahcıvan modeli olabileceğini dile getirdi.

Arıklı, Maraş’ın Maronit benzeri Türk yönetimi altında açılmasını istedi.

Parti milletvekili adayı Ejder Aslanbaba’nın rüşveti deşifre etti diye suçlandığını kaydeden Arıklı, YDP’yi ve kendisini suçlayan Ahmet Yönlüer’i de sert bir dille eleştirdi.

İktidara geldikleri takdirde 3 yıl içinde 5 bin konut yapacaklarını savunan Arıklı, bu konuyla ilgili TOKİ ile görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Toplum sözleşmesi imzalanacak

YDP Lideri Arıklı, milletvekilleri ile Toplum Sözleşmesi imzalayacaklarını belirterek, “Sözümüzü tutmazsak biz mahkemeye verilsin” dedi. Arıklı, Bet ofislerini kumarhanelerin içine, gece kulüplerini de yerleşim bölgelerinin tamamen dışında faaliyet göstermesini sağlayacaklarını belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçimlerde yüzde 10’un altında oy aldıkları takdirde istifa edeceğini belirtti.

Erhan Arıklı’nın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

“Toplum yenilik istiyor, yeni yüzler istiyor. Mevcut siyasi partiler içerisinde siyasi dinazorlar oturdukları koltuklardan kalkmamak için her türlü siyasi entrikaları yapmaya devam ediyorlar.

“Herkesi kucaklayacağız”

Köklerimize ve tabanımıza sahip çıkmak maksadıyla bu partiyi kurduk ve bu seçimlerde çok iyi bir kadroyla Türkiyeli Kıbrıslı demeden herkesi kucaklayacak bir kadroyla halkın karşısına çıkacağız. Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

YDP kurulduğu andan itibaren hem müzakereleri hem Cumhurbaşkanına ihtiyatlı destek verdi. Kıbrıs Türk halkının haklarına halel getirmeyecek, siyasi eşitliğimizi zedelemeyecek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandırmayacak ve halkımızı yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek her türlü anlaşmaya destek veririz dedik.

"Crans Montana’da şapka düştü kel göründü"

Sayın Cumhurbaşkanı da bu parametreler doğrultusunda müzakereleri sürdürdü. Zaman zaman ters düştüğümüz noktalar oldu, kendisini sert eleştirdiğimiz noktalar oldu, bu eleştirilere rağmen Sayın Cumhurbaşkanına ihtiyatlı desteğimizi devam ettirdik.

Crans Montana’da şapka düştü kel göründü. Rumların ve Yunanistan’ın tavrı bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanının hala daha masada durmak istemesinin ve bu son denemedir demiş olmasına rağmen masayı terkeden Rumların olmasına rağmen bir türlü kararlı davranmamasını eleştirdik.

“Kosova, Tayvan veya Nahcıvan modeli olabilir”

Bu halk 50 yıldır belirsizliğe mahkum edilemez. B Planını uygulamaya koyarsak Rumlar bizim çaresiz olmadığımızı anlar. B planı Kosova modeli olabilir. Biz de Kosova gibi tanınabiliriz. Tayvan modelini gündeme getirebiliriz. Nahçıvan modeli de olabilir. Biz de dış politikada Türkiye tarafından temsil ediliyoruz. Türkiye ile dış politikada bir anlaşma imzalarsınız. Güvenliğimizi zaten Türkiye sağlıyor. Bunları tercih ederek önümüze yeni bir ufuk gerekiyor. Federasyon safsatasından vazgeçmemiz lazım. Yoksa Rumlar bizi pinpon topu gibi oynar.

“Rüşveti deşifre etti diye suçlandı”

Milletvekili adayımız olan Ejder Aslanbaba’nın kendisine rüşvet teklif edilmesini deşifre etti diye suçlanmasını ben anlamıyorum. Ona rüşvet verenler suçlanmıyor. Dava bile açılmıyor. O paralara el konuldu ve o paralar rüşvet verenlere iade edildi.

Kadınlara hakaret edilmesi kabullenemez. Yargı devam ettiği için detaya girmeyeceğim. Küfür kim yapılırsa ve kime yapılırsa yapılsın yanlıştır. Bilişim yasası geçmediği için önüne gelen küfür ediyor.

“Yönlüer’i müfteri ilan ederim”

Ahmet Yönlüer sevdiğim saydığım arkadaşımdır. Bu partiyi kurarken Ahmet kardeşimle birlikte olmasını teklif ettim. Anketlerde yüzde 3’leri görürsem yanımda olacağını söyledi. Ahmet kardeşimle konuştuk. Lefkoşa’da kontenjan hakkım yok MYK Girne ve Gazimağusa’da kontenjan yetkisi verdi. Girne’den kontenjan hakkı vermek istedim kabul etmedi. Talihsiz bir açıklama. Kişiliğine yakıştıramadım. Hırsla kalkan zararla oturur. Bugünün yarını var. Dini kişiliğini, hem siyasi kişiliğini zedelemeden soğukkanlı bir şekilde davranmalı. Hele hele kalkıp da biz bu Kıbrıslılardan intikam alacağız dediğimi iddia etmesi bir din adamına yakışmayan bir tavırdır. Benim veya genel sekreterimin ağzından böyle bir laf çıktıysa Sayın Yönlüer bunu ispatla mükelleftir. Aksi takdirde kendisini müfteri ilan ederim. Ben Kıbrıslı Türkiyeli ayrımını kökten reddeden bir anlayıştan geliyorum.

“Türkiye ile imzalanan protokoller uygulanmadı”

2009 yılında UBP tek başına iktidara geldiğinde Türkiye ile bir ekonomik protokol imzalandı. CTP tarafından hazırlanan ama uygulanması UBP’ye nasip olan bir protokoldü. Bu protokolün hangi maddesini uyguladı. Polislerin ve geçici memurların onurunu rencide edercesine, onların oylarını alabilmek için, Anayasa Mahkemesi’nden geri geleceğini bile bile yasa geçirmeye çalışıyorlar. Bunlar popülist tavırlardır.

Aylardır kırsal kesim arazileri ve hiçbir alt yapısı olmayan arsaları dağıtarak gençlerin ümitleri ile oynuyorlar.

“3 yıl içinde 5 bin konut”

Biz gençliğimize kırsal kesim arsası vermeyeceğiz. 3 yıl içinde 5 bin tane konut yapacağız. Türkiye’de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile konuştuk. 10 bin TL peşinat, bin TL taksitle gençlerimize arsa yerine konut vereceğiz.

Bizim Sosyal Konut Dairesini TOKİ benzeri bir yapıya kavuşturup TOKİ ile işbirliği yaparak sizlere dağıttıkları o arsaların yanına çok rahat 120 metrekarelik konutlar yapacağız.

Bizim vaatlerimiz ucuz vaatler değil. Vaatlerimizi üç yıl içinde yerine getirmezsek biz milletvekilliğinden istifa edeceğiz diye Noter huzurunda sözleşme yapacağız. Sözümüzü tutmazsak biz mahkemeye verilsin. Kendimize güveniyoruz. Toplum sözleşmesi imzalayıp halkın karşısına çıkacağız.

“DP’ye küskün değilim”

2013 yılından sonra DP’de çok ilginç gelişmeler olduğunu gördüm. Sayın Denktaş’ın geçmişteki hataları yapmayacağını halka anlattım. Ancak CTP ile hükümet kurdu. UBP ile kurabilirdi yapmadı. Sayın Denktaş artık yıprandı. Biraz dinlensin dedim. Kabul etmedi Oradan ayrılmak durumunda kaldım. Bir siyasi partiye girmek o partiyle Katolik nikahı kıymak değildir. Benim ne Denktaş’la ne de DP’deki diğer arkadaşlarla herhangi bir küskünlük yok.

“Maronit benzeri Maraş Türk yönetimi altında açılmalı”

Maraş’ı Türk yönetiminde BM gözetiminde özel statüde eski kullanıcılarının iskanına açalım. Müzakereler devam etsin. Lala Mustafa ve Abdullah Paşa Vakfının arazileri var. İngilizler oradaki malları Rumlara veya İngilizlere kaydırdılar. Ama tapular elimizde. Vakıfların haklarına halel gelmemeli. 100 milyar dolarlık bir servet var orada. Maraş’ın sadece tamiratı için gerekli olan para 2 milyar dolar.

Bizim formülümüzden hareket ederek Maronit açılımı yapıldı. Maronit açılımı yani benzeri bir şekilde Maraş’ı da açabiliriz.

Gece kulüpleri ve bet ofisleri bu ülkenin başına sarılmış en büyük belalardan bir tanesi. Gelmiş geçmiş siyasi iktidarlar bu iki kurumun sahiplerini rant kaynağı olarak gördükleri için onlara dokunamamaktadırlar. Para ile fuhuş yaptırmak yasal bir suç olmasına rağmen, maalesef devlet oradaki bu gayri ahlaki duruma göz yummakta, seçim dönemlerinde belli miktarlarda bağışlar almaktadırlar. Bed ofislerinin casinoların içerisine alınmasını, gece kulüplerini ise yerleşim bölgelerinin tamamen dışında faaliyet göstermesini sağlayacağız.

“Yüde 10’un altında oy alırsam istifa ederim”

Baraj olarak yüzde 10 telaffuz ediyorum. Başarısız olursam, yüzde 10’un altında oy alırsam başarısızlık olarak göreceğim ve Genel Başkanlıktan istifa edeceğim.