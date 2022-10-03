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Arıklı: Statükoya rağmen adımlar atacağız

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına bugün başladı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:55
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Arıklı: Statükoya rağmen adımlar atacağız



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı konuşmasına, yeni yasama döneminin hayırlı olması dileğiyle başladı.

Arıklı, ekonomik açıdan oldukça zorlu bir süreçten geçilmekte olduğunu ve bu krizin ülkeyi doğrudan etkilediğini söyledi.

Hizmet sektörüne dayalı üretken olmayan ekonominin krizin daha derin yaşanmasına yol açacağını dile getiren Arıklı, ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerine değindi.

ABD’nin Yunanistan’ı silahlandırdığını, Güney Kıbrıs’ın ise silah ambargosunu kaldırdığını söyleyen Arıklı, bu konuya karşı hep bir ağızdan protesto edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arıklı, yerel yönetimler konusunda atılmak istenen adımların engellenmek istediğini ancak statükoya rağmen bu adımların atılacağını belirtti.

Erhan Arıklı'nın konuşmasının ardından törensel oturum sona erdi.

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