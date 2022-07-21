Arıklı, T izinleriyle ilgili konuştu...

GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Bakan Arıklı, T izinlerinin ciddi rant kaynağı olduğuna vurgu yaparak, “Adam yalakalık yapacak, parti bayrağı taşıyacak. Bakanlar da onlara taksi plakası verecek. Bugün köyde bir T izni 20 ile 50 bin STG… başka bakan gelecek aynı şekilde köyden alacak şehre getirecek, taksinin değeri yüz bin sterline çıkacak… Sonra başka bir bakan gelecek ve izni havaalanına verecek. Taksinin değeri o zaman da 200 bin sterlin olacak. Yani birileri yalakalık yaparak, bayrak sallayarak oturduğu yerden 200 bin STG’lik bir kağıt parçasını sahibi olacak. Bunun hazmedilebilir bir yanı yok. İnsanlar asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu yüzden ben T izni vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.