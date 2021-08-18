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Arıklı, TC Vakıflar Müdürü Ersoy’u Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürü Burhan Ersoy’u kabul etti.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:54
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Arıklı, TC Vakıflar Müdürü Ersoy’u Kabul Etti

Ersoy, KKTC’ye yaptığı ziyaret çerçevesinde heyetiyle birlikte bugün Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı makamında ziyaret etti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre ziyarette Ersoy ve heyeti Türkiye Cumhuriyeti’nde vakıfların işleyişini, çalışmalarını ve projelerini Bakan Arıklı’ya aktarırken, Arıklı Kıbrıs Türk Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, vakıflar kurumumun önemine değinerek, yıllarca var olan yağmalamaya da dikkat çekti.

Maraş olmak üzere birçok vakıf malının yıllardan bu yana yağmalanmaya devam ettiğini ve bunun çok üzücü olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı şöyle konuştu.

“Çok ucuza kiralanan vakıf malları fahiş fiyatlarla başkalarına kiralanıyor, bu bir yağmadır. Ancak bizim bu düzeni değiştirecek siyasi irademiz ne yazık ki politikacılarımız da yok. Üzücüdür ki bugün KKTC Vakıflar İdaresi elde edeceği gelirin neredeyse yüzde 5’ini elde edebiliyor. Dolayısıyla hak ettiği geliri elde edemeyince etkili olamıyor. Vakıf yöneticilerinin elleri kolları bağlı kalıyor. Yöneticiler neler yapılmasını biliyor ancak yapamıyor. Ben de bu gerçekten büyük bir ıstırap duyuyorum. Öte yandan Din işleri ve Vakıfların birbirinden kesinlikle ayrılması gerekiyor. Bunun için de anayasal değişliğe ihtiyaç var. Ayrıca eski eserlerin restorasyonu konusunda da Türkiye ile bir protokol yapılabilir, Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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