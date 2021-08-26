Arıklı: "Tedarikçiler, bayiler ve dağıtımcılar tüp gaza gelen zammı yetersiz buldu"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüm gaz zammına ilişkin açıklama yaptı, gazın uluslararası borsada %39 fiyat artışı göstermesinin bu zammı yapılmasına neden olduğunu söyledi.

Gaz tedarikçileri, bayiler ve dağıtımcıların bu zammı yetersiz bulduğunu da ifade eden Arıklı, “Netice itibari ile tüp gaz fiyatı Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Bu fiyatların üstünde mal satılması söz konusu değildir” dedi. Arıklı, tedarikçi firmanın piyasaya mal vermemesi halinde, yasanın verdiği bütün yetkiler kullanılarak lisans iptaline kadar giden bir sürü yaptırımın gündeme geleceğini kaydetti.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“17 TL LİK ZAM...

Tüpgaza 17 TL zam yapmak durumunda kaldık. Özellikle gazın uluslararası borsada %39 fiyat artışı göstermesi bu zammı yapmamıza neden oldu... Düşünün ki Anavatan Türkiyede bile aynı tüp gaz 124 TL ye satılıyor... Zamma halkımız haklı olarak tepki gösterdi... Ama gerek Gaz Tedarikçisi 2 Firma ve gerekse bayiler ve dağıtımcılar bu zammı yetersiz buldular.

Ülkeye gaz getirip diğer dağıtımcı firmalara veren 2 Akaryakıt firmasından bir tanesi, bizim verdiğimiz fiyatı yetersiz buldu ve henüz piyasaya gaz tedarikine başlamadı.

Aynı şekilde bayiler 6.7 TL lik kar paylarının 11 TL ye, bakkal ve marketler 2.5 TL olan kar paylarını 3 TL ye, Şirketler paylarını 20.2 TL den 25.8 TL ye, Dolum Şirketleri ise paylarını 29.4 TL den 39.8 TL ye çıkarmak istiyorlar.

Bu talepleri kabul etmemiz halinde tüp gaz fiyatı 120 TL ye çıkacak. Halkın nasıl sıkıntı içinde yaşadığını düşünmeden kar hırsı ile hareket eden bu tüccarlara boyun eğmemiz mümkün değildir... Bu arkadaşların anlamadığı şey şudur; Tüp gaz, Denetimli Mal kapsamına alınmıştır. Yasaya göre Bakanlık maliyetleri göz önünde bulundurarak gaz fiyatlarını tespit eder...

Netice itibari ile tüp gaz fiyatı Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir.

Bu fiyatların üstünde mal satılması söz konusu değildir. İlgili firma ile gün boyu müzakereler yapılmış ama şu ana kadar olumlu bir netice alınamamıştır...

Yarın ilgili tedarikçi firmanın piyasaya mal vermemesi halinde, yasanın tarafımıza verdiği bütün yetkiler kullanılacak, lisans iptaline kadar giden bir sürü yaptırım gündeme gelecektir... Kamuoyuna saygı ile duyurulur...”