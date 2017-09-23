Arıklı: "Tek kriter bakana yakın olmak"

Son zamanlarda özellikle muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin tepki gösterdiği hükümetin vatandaşlıklar konusunda uygulamaları, ülkemizde turist olarak bulunan bir kişinin Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık alması öte yandan yıllardır KKTC 'de ikamet eden onlarca kişinin henüz bu haklarından yararlanamayışı kamuoyunda tartışılan konular arasında.

Bu konuda görüşlerini aldığımız Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı “Vatandaşlık bir devlet politikası olmalı. Bunlar seçim yatırımları. UBP'de ise büyük hesaplaşmalar var herkes birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor" dedi.

Son zamanlarda verilen vatandaşlıkların artması ve hükümetin neredeyse her önüne gelene vatandaşlık vermesi nedeniyle görüşlerini aldığımız YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “KKTC’de vatandaşlık oldum olası politik bir malzeme olarak kullanılagelmiştir. UBP ve DP’nin de bu konuda sicili ciddi şekilde bozuktur” dedi.

“UBP suyunu çıkardı”

Vatandaşlıkların artmasıyla ilgili olarak konuşan Arıklı “Özellikle UBP, vatandaşlık konusunun suyunu çıkardı. Yüzlerve hatta binlerce kişiyi hiçbir kıstasa dayanmadan özellikle seçim öncelerinde vatandaş yapmayı alışkanlık haline getirmiştir” dedi.

“CTP yasaya aykırı hareket etmişti”

Bu konuda CTP’nin de tam tersine hareket ettiğini belirten Arıklı “Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi bu işi zorlaştırma adına yasaya aykırı olarak mühür sayısını 12’ye kadar uzatmış, kayıtdışılığı önleme adına da bütün herkese vatandaşlık yolunu açmıştır. Oysa vatandaşlık bir devlet politikası olmalı, kişilere ve iktidarlara göre değişmeyen kurallara tabi olmalıdır” dedi.

“Nüfusun en azından üçte biri korunmalı”

Arıklı, nüfus artışının Güney’e göre belirlenmesi gerektiğini söyleyerek “En azından üçte biri oranını korumalıyız. Çünkü müzakerelerde paylaşım nüfus oranına göre yapılmış ve yapılacaktır. Bu nüfusu doğumu teşvik ederek arttırabilirsiniz. Dünya’nın bir çok ileri ülkesi doğum için teşvik ödüyor ailelere hem de büyük paralar ödüyor” dedi.

“Yeni kriterler belirlenmeli”

Bazı şeylerin son çare olarak uygulanması gerektiğini belirten Arıklı “En son çare dışarıdan, belirli kriterlerlere göre göçmen alırsınız. Bir kere ilk hedef yurt dışında yaşayan kök Kıbrıslılar’ın adaya gelmesini teşvik etmek olmalı. Kriterler düzenlendikten sonra göçmenleri alır, belirli testlerden geçirdikten sonra vatandaş yaparsınız” dedi.

“Tek kriter bakana yakın olmak”

Vatandaşlık uygulamalarının çok kötü yapıldığını söyleyen Arıklı “Bizde tek kriter bir bakana yakın olmak ve onun önerisi ile Bakanlar Kurulu’na sunulmaktır. Hal böyle olunca rüşvet, suistimal, hatır ve gönül işleri ön plana çıkıyor ve devlet ciddiyeti ayaklar altına alınıyor” dedi.

“Hanımefendinin bilgileri bize çok önceden geldi”

Son günlerde gündem oluşturan ve bir turist olarak ülkemizde bulunan bir kadının torpille vatandaş yapıldığı konusyla ilgili olarak da konuşan Arıklı “Bu hanımefendinin bilgileri bize çok önceden geldi. Ortada ciddi bir suistimal var. Başbakan zan altındadır. Kurtulmak istiyorsa bu hanıma hangi gerekçe ve kriterlere uygun olarak vatandaş yaptığını açıklamalıdır” dedi.

“UBP’de hesaplaşma var ”

Arıklı sözlerini “Bu bilgi bize UBP içinden geldi. Partide ciddi bir hesaplaşma söz konusu. Herkes birbirinin kirli çamaşırını ortaya döküyor. UBP artık durulmaz bir parti. Özgürgün gidici. İkinci bir İrsen Küçük vakası yaşanacaktır. Bu işi ancak seçim paklar. İktidar son güne kadar koltuğunu muhafazaya çalışıyor” diyerek bitirdi.