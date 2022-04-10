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Arıklı, THY başkanıyla görüştü

Yeni bir milli havayolu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bu amaçla gittiği İstanbulda THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü.

10 Nisan 2022 Pazar 15:22
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Arıklı, THY başkanıyla görüştü

THY den KKTC ye uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep etti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ercan-Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların başlayacağını, bilet fiyatlarının aşağı çekilebilmesi için her bilet için ödenen yaklaşık 600 TL lik vergide indirim yapılması gerektiğini, Ercan Havaalanının iç hat kapsamına alınması halinde bilet fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyledi. Ekşi, Yeni Ercan Terminal binasının bitmesi ile Ercana geniş gövdeli uçakların da inebileceğini böylece maliyetlerin düşmesi ile bilet fiyatlarının daha da ucuzlayabileceğini sözlerine ekledi.

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