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Arıklı: TOKİ ile görüştük

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı ‘Burası Önemli’ programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı...

11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:02
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Arıklı: TOKİ ile görüştük

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir haberin altına yorum yaparak eleştirilen Arıklı, “İnsanların bir sabır çıtası  var. Sosyal Medyayı bir silah gibi kullanan  bir güruh ve trol cephesi var. Bu trol cephesi, sosyal medyada hakkımızda çıkan her haberin altına iğrenç, hakaret dolu yorumlar yapıyor. Girin herhangi bir haberimizin altındaki yorumları okuyun. 250-300 kişilik bir grup sürekli bizlere hakaret ve küfür yağdırıyor.
 “Görüşmelerde Üstel bizi tatmin ederse Hükümete  kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklindeki haber başlığının altına da yüzlerce hakaret içeren yorumlar yapıldı. Ben o hakaret içeren yorumların birine aynı üslupla cevap verme yerine, esprili bir dille cevap yazdım.. Cevabımı espri ile karşılayabilirlerdi. Ama dışarda sizin ağzınızdan çıkacak her sözü çarpıtıp linç etmeye hazır o gürüh, bir anda bu espiriyi linç kampanyasına dönüştürdü...  Benim gibi tecrübeli bir politikacının bu trol cephesine malzeme vermemesi lazımdı. Üzgünüm" dedi. 

Ünal Üstel'in görev almasını da  değerlendiren Arıklı, DP ve YDP  olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan  görevi CTP’ye vermesi için talepte bulunduk. Ama CTP  Cumhurbaşkanı’na şart koştu. CTP ‘Hükümeti kurma görevini bize verirseniz biz çalışmalarımızı başlatacağız ama hükümet kurulmazsa hükümeti kurma görevini başka bir partiye vermeyeceksiniz. Erken seçime gidilsin’ şeklinde ki bu şart hukuka ve siyasi etiğe aykırı bir şarttır..." dedi. 
Arıklı
" Hala daha bize Türkiye’nin iki dudağına bakıyorlar şeklinde yorumlar yapıyorlar. İlla bir yere bakacak olursak Brüksel’e değil, AB ye veya ABD ye veya  Güney’deki ana patron Akel'in dudağıma değil, Türkiye’nin iki dudağına bakmayı yeğleriz” dedi. 

ÖRP VAKASINI UNUTMADIK

Halkın Partisi’nin Sine-i Millet kararını değerlendiren Arıklı, “Muhalefet kendi isteği ile biz meclisten çıkmak istiyoruz diyorsa bizler de bu kararlarına saygı duyarız. Bu ilk defa yapılan bir şey değildir. CTP’nin bu konularda sicili temiz değil, müdahale ve dışarıdan telkin gibi söylemleri yaparken önce aynaya baksınlar. ÖRP vakasını daha unutmadık. CTP meclisten çekilirse çok komik olur. CTP  geçmişi ile yüzleşmeli. CTP 2003-2009 yılları arasında 6 yıl müdahale ile yaşadı. şimdi kalkıp ta müdahale  var demeleri çok komik” şeklinde konuştu.
Ünal Üstel’in parti meclisinden yetki alırsa kendileri ile konuşmaya gittiklerinde kartların yeniden karılacağını söyleyen Arıklı, “CTP ve HP UBP’ye kapılarını kapattı. Derdimiz makam, koltuk sevdası değil. Biz koltuğu elimizin tersi ile ittik. CTP ye kuracağı Hükümete içerden veya dışardan destek vereceğimizi deklare ettik. Ama CTP bu ateşten gömleği giymeye cesaret edemedi. Şimdi de kurulacak olan Hükümetin meşruiyetini sorguluyorlar” dedi. 

TOKİ İLE GÖRÜŞTÜK
Gençlerin ev sahibi olması için Türkiye’deki TOKİ ile görüştüğünü anlatan Arıklı, Soyal Konut Biriminin protokolde  kendilerine ait olduğu halde oraya atama yapamadıklarını kaydetti. Arıklı bundan sonra Hükümet icraatlarında bir problem  yaşanmaması için 100 günlük eylem planının önemine vurgu yaptı. 

Ülkede ciddi sıkıntıların olduğundan söz eden Arıklı,  ülkedeki sorunların çözülmemesi durumunda erken seçimin kaçınılmaz olacağına işaret etti.

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