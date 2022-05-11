Arıklı: TOKİ ile görüştük

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir haberin altına yorum yaparak eleştirilen Arıklı, “İnsanların bir sabır çıtası var. Sosyal Medyayı bir silah gibi kullanan bir güruh ve trol cephesi var. Bu trol cephesi, sosyal medyada hakkımızda çıkan her haberin altına iğrenç, hakaret dolu yorumlar yapıyor. Girin herhangi bir haberimizin altındaki yorumları okuyun. 250-300 kişilik bir grup sürekli bizlere hakaret ve küfür yağdırıyor.

“Görüşmelerde Üstel bizi tatmin ederse Hükümete kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklindeki haber başlığının altına da yüzlerce hakaret içeren yorumlar yapıldı. Ben o hakaret içeren yorumların birine aynı üslupla cevap verme yerine, esprili bir dille cevap yazdım.. Cevabımı espri ile karşılayabilirlerdi. Ama dışarda sizin ağzınızdan çıkacak her sözü çarpıtıp linç etmeye hazır o gürüh, bir anda bu espiriyi linç kampanyasına dönüştürdü... Benim gibi tecrübeli bir politikacının bu trol cephesine malzeme vermemesi lazımdı. Üzgünüm" dedi.

Ünal Üstel'in görev almasını da değerlendiren Arıklı, DP ve YDP olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan görevi CTP’ye vermesi için talepte bulunduk. Ama CTP Cumhurbaşkanı’na şart koştu. CTP ‘Hükümeti kurma görevini bize verirseniz biz çalışmalarımızı başlatacağız ama hükümet kurulmazsa hükümeti kurma görevini başka bir partiye vermeyeceksiniz. Erken seçime gidilsin’ şeklinde ki bu şart hukuka ve siyasi etiğe aykırı bir şarttır..." dedi.

Arıklı

" Hala daha bize Türkiye’nin iki dudağına bakıyorlar şeklinde yorumlar yapıyorlar. İlla bir yere bakacak olursak Brüksel’e değil, AB ye veya ABD ye veya Güney’deki ana patron Akel'in dudağıma değil, Türkiye’nin iki dudağına bakmayı yeğleriz” dedi.

ÖRP VAKASINI UNUTMADIK

Halkın Partisi’nin Sine-i Millet kararını değerlendiren Arıklı, “Muhalefet kendi isteği ile biz meclisten çıkmak istiyoruz diyorsa bizler de bu kararlarına saygı duyarız. Bu ilk defa yapılan bir şey değildir. CTP’nin bu konularda sicili temiz değil, müdahale ve dışarıdan telkin gibi söylemleri yaparken önce aynaya baksınlar. ÖRP vakasını daha unutmadık. CTP meclisten çekilirse çok komik olur. CTP geçmişi ile yüzleşmeli. CTP 2003-2009 yılları arasında 6 yıl müdahale ile yaşadı. şimdi kalkıp ta müdahale var demeleri çok komik” şeklinde konuştu.

Ünal Üstel’in parti meclisinden yetki alırsa kendileri ile konuşmaya gittiklerinde kartların yeniden karılacağını söyleyen Arıklı, “CTP ve HP UBP’ye kapılarını kapattı. Derdimiz makam, koltuk sevdası değil. Biz koltuğu elimizin tersi ile ittik. CTP ye kuracağı Hükümete içerden veya dışardan destek vereceğimizi deklare ettik. Ama CTP bu ateşten gömleği giymeye cesaret edemedi. Şimdi de kurulacak olan Hükümetin meşruiyetini sorguluyorlar” dedi.

TOKİ İLE GÖRÜŞTÜK

Gençlerin ev sahibi olması için Türkiye’deki TOKİ ile görüştüğünü anlatan Arıklı, Soyal Konut Biriminin protokolde kendilerine ait olduğu halde oraya atama yapamadıklarını kaydetti. Arıklı bundan sonra Hükümet icraatlarında bir problem yaşanmaması için 100 günlük eylem planının önemine vurgu yaptı.

Ülkede ciddi sıkıntıların olduğundan söz eden Arıklı, ülkedeki sorunların çözülmemesi durumunda erken seçimin kaçınılmaz olacağına işaret etti.