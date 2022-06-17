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Arıklı: Toplu taşımacılar tek çatı altında toplanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de ‘Haber Kritik’ Programına konuk oldu.

17 Haziran 2022 Cuma 12:44
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Arıklı: Toplu taşımacılar tek çatı altında toplanacak
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Bakan Arıklı, programda toplu taşımacılık konusunda hedefledikleri yeni sisteme ilişkin detayları anlattı.

Arıklı, toplu taşımacılık tek çatı altında toplanarak, şirketleşmeye gidileceğini ve eylül ayına kadar bu projeyi tamamlamak istediklerini belirtti.

Projenin Eylül ayına kadar yetişmediği taktirde, Şubat ayına projenin mutlaka tamamlanacağını belirten Erhan Arıklı, söz konusu şirketleşme neticesinde ise, toplu taşımacılık dışında taşımacılık yapılmayacağını açıkladı.

Dün gerçekleştirilen toplantıda paydaşlarla bir araya geldiklerini niyetlerini anlattıklarını ve katkı istediklerini söyleyen Arıklı, “Şirketleşmenin dışında kalan, şirketleşmeye direnen şirketlerin veya kişilerin, bu alanda herhangi bir faaliyet yapamayacağını, bunu kesinlikle engelleyeceğimizi söyledik. Bu konuda herkes iyi niyet belirtti”diye konuştu.

Arıklı, bu şirkete, toplu taşımacılık yapan herkesin üye olabileceğini belirterek, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.
Akaryakıttaki fiyat artışına da işaret eden Arıklı, “Bunun da tek çaresi toplu taşımacılığı geliştirmektir.” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bin 950 izinlendirilmiş, 500 adet ise izin bekleyen toplu taşıma aracı bulunduğu bilgisine de paylaştı.

Arıklı, 2 bin 500 rakamının, KKTC için çok fazla olduğunu belirterek, “Bu büyük bir israf. Bu sistemi kurduğumuz taktirde, çok daha az araçla çok daha ucuza, çok daha kaliteli hizmet verebileceğiz. Bu da herkes için kazançlı olacak.” diye konuştu.

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Erhan Arıklı
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