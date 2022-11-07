Künye
Kıbrıs 23
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
banner107

Arıklı: "TPIC BOTAŞ'ın alt kuruluşu"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 13:16
71 Okunma
Arıklı: "TPIC BOTAŞ'ın alt kuruluşu"



Erhürman'ı yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Enerji Bakanı ile imzaladığı protokolde TPIC ile ilgili maddeye atıfta bulunarak, TPIC’in BOTAŞ’ın alt kuruluşu olduğunu belirtti.

TPIC’in Türkiye Enerji Bakanlığı’nın kontrolünde ona bağlı bir şirket olduğunu dile getiren Arıklı, protokolde navlunun TPIC’e yüklendiğini yani KIB-TEK’in ödemesi gereken parayı TPIC’in üstlendiğini belirtti.

Arıklı, TC Enerji Bakanlığı’nın parayı ödemeyi üstlendiğini, bu noktada tartışmanın “anlamsız bir tartışma” olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ek protokole yapacağı yaklaşık 2 buçuk milyar TL’lik katkı miktarıyla ilgili bilgi veren Arıklı, Türkiye’nin 200 milyon TL’lik navlunu ödeyeceğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
85 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
85 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Seyrüsefer ödemeleri için sahte sitelere dikkat
Seyrüsefer ödemeleri için sahte sitelere dikkat
Çavuşoğlu: "Önemli olan öğrencilerin mağdur olmaması"
Çavuşoğlu: "Önemli olan öğrencilerin mağdur olmaması"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim