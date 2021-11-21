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Arıklı: Türkiye ile imzalanan ekonomik paketinin hiçbir şartını yerine getiremedik

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketinin hiçbir şartının yerine getirilememesinden dolayı ülkeye para akışının sağlanamadığını” savundu.

21 Kasım 2021 Pazar 17:18
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Arıklı: Türkiye ile imzalanan ekonomik paketinin hiçbir şartını yerine getiremedik
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketinin hiçbir şartının yerine getirilememesinden dolayı ülkeye para akışının sağlanamadığını” savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin Mormenekşe’de düzenlediği sohbet toplantısında konuştu. Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketin hiç bir şartını yerine getiremediklerini” belirterek, “Bu yüzden para akışı sağlanamadı ve bütçe allak bullak oldu” ifadelerinde bulundu.

Arıklı, YDP’nin de yer aldığı koalisyon hükümetinin istifasına ilişkin olarak, “Mecliste ve komitelerde çoğunluğu olmayan ve bu yüzden icraat yapamayan bir hükümet durumundaydık. Ne Hal Yasası’nı, ne Belediyelere Yetki Yasası’nı, ne de Sanayi Bölgeleri Yasası’nı geçiremedim. İcraat yapamayacağımız bir hükümette yer almamanın anlamı yoktu. MYK’mız hükümetten çekilme kararı alacağı gün Başbakan istifasını sundu ve erken seçimin önü açıldı" dedi.

“KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok. Popülizm girdabında debelenen ehliyetsiz, liyakatsiz politikacıların var" diyen Arıklı, “Bu düzene ancak YDP çekidüzen verebilir" görüşünü savundu.

Son Güncelleme: 22.11.2021 01:17
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiErhan Arıklı
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