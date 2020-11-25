ARIKLI: “UBP’DE LİDER BOŞLUĞU VAR”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi’nin durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arıklı, “Ulusal Birlik Partisi’nin şu an içinde bulunduğu durum pek de hoş değil. Şu anda UBP’de lider boşluğu var. Aday olan arkadaşlarda da lider olma vasıfları olsa bu durumlar yaşanmazdı. Lider kolay yetişmez çünkü. Hüseyin Özgürgün burada olsaydı, bunlar yaşanmayacaktı. Geçmişte iki defa UBP’yi aldı ve cendereden çıkarttı. UBP’nin istikrarlı bir yapıya kavuşması, hepimiz için de önemli” dedi.

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Arıklı, “Ülkenin başına geçecek olan Başbakan, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak zorundadır. Kişisel birtakım müdahalelerin olduğu aşikardır” dedi.