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Arıklı: UBP’nin çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz

Arıklı, UBP’nin CTP ile yaptığı görüşmelerin tamamlanması ve sonucu beklediklerini söyledi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 19:24
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Arıklı: UBP’nin çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz
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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT’de yayınlanan ’18’inci Saat’ programına telefon ile katılarak Hükümet kurma çalışmaları hakkındaki soruları yanıtladı.

Arıklı, UBP’nin CTP ile yaptığı görüşmelerin tamamlanması ve sonucu beklediklerini söyledi.

CTP’nin UBP’ye yazılı olarak görüşlerini ilettiğini ve UBP’nin bunu değerlendirdiğini belirterek çıkacak neticeye göre yeni bir alternatifin gündeme gelebileceğini söyledi.

Arıklı, UBP tarafından kendilerine sunulan ve oldukça heyecan verici olarak karşıladıkları hükümet program üzerinde ciddi bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Arıklı “UBP- CTP’nin kuracağı 42 milletvekiline dayalı bir hükümet  heyecan verici olur bizde bu hükümete destek veririz keşke olabilse” ifadelerini kullandı.

"HANGİ BAKANLIKLARI İSTEMEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK, UBP'NİN ELİNİ RAHATLATTIK"

Arıklı, “Hangi bakanlıkları istemediğimizi söyledik, UBP’nin elini rahatlattık” diyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını istemediklerini açıkladı.

“Onlar dışındaki bakanlıklardan hangisi olursa onun üzerinde konuşuruz” ifadelerini kullanan Arıklı, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olursa iyi olur çünkü partimin ekipleri iyi hazırlandı. İyi işler çıkarabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Daha fazla vakit kaybetmenin bir anlamı olmadığına da vurgu yapan Arıklı, bu akşam veya yarın netleşebileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 14.02.2022 20:52
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