Arıklı: Üçlü İttifaka Uzağız

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Yerel seçimlerde tabanın sesini dinlemenin önemli olduğuna işaret eden Arıklı, “Ben ilçelerde istişare toplantıları yaparken, Genel Sekreterimiz de kanaat önderleri ile görüşüyor, tabanın nabzını tutuyor” dedi.

ÜÇLÜ İTTİFAK EN MANTIKLISI AMA…

“Üçlü ittifak konusu şu an da bize uzak” diyen Arıklı, “Tabanımıza 3 soru soruyoruz. UBP-DP-YDP ile üçlü ittifak mı, DP-YDP ile ikili ittifakı mı? Yoksa tek başımıza hareket mi? Taban genellikle DP ile ittifak istiyor. DP’nin güçlü olduğu yerde DP, YDP’nin güçlü olduğu yerde YDP aday çıkarsın diyor. Tek başımıza girelim diyenlerin oranı da bir hayli fazla. UBP ile üçlü ittifak pek seslendirilmiyor tabanda. Buna sebep de UBP deki dağınıklık olarak açıklanıyor. UBP ile 3’lü ittifak en mantıklı seçenek ama UBP’deki bu dağınıklık herkesi ürkütüyor” ifadelerini kullandı.

ANKET YAPILACAK

Arıklı, aday belirleme yöntemi ile ilgili olarak ise, “Şu an bazı arkadaşlar nabız yokluyorlar. Yeniden Doğuş Partisi’nin kesinleşmiş bir fikri olmadığı gibi “şu adayımızdır” şeklinde bir düşüncemiz yok. Aday belirlenirken anket yapacağız. Şu ana kadar belirlenmiş bir adayımız yok. Bazı arkadaşlarımız nabız yokluyor. Problem değil. Neticede parti içinde seçim yapmıyoruz. En geniş tabana hitap edebilecek aday çıkarmak durumundayız… Hem tabanın hem de kamuoyunun ismi bizim için önemli” dedi.