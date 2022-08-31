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Arıklı: Üçlü İttifaka Uzağız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı  Erhan Arıklı, partilerinin yerel seçimlerde aday belirleme konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:02
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Arıklı: Üçlü İttifaka Uzağız


ÖZEL HABER

Yerel seçimlerde tabanın sesini dinlemenin önemli olduğuna işaret eden Arıklı, “Ben ilçelerde istişare toplantıları yaparken, Genel Sekreterimiz de kanaat önderleri ile görüşüyor, tabanın nabzını tutuyor” dedi. 

ÜÇLÜ İTTİFAK EN MANTIKLISI AMA…
“Üçlü ittifak konusu şu an da bize uzak” diyen Arıklı, “Tabanımıza 3 soru soruyoruz. UBP-DP-YDP ile üçlü ittifak mı, DP-YDP ile ikili ittifakı mı? Yoksa tek başımıza hareket mi? Taban genellikle DP ile ittifak istiyor. DP’nin güçlü olduğu yerde DP, YDP’nin güçlü olduğu yerde YDP aday çıkarsın diyor. Tek başımıza girelim diyenlerin oranı da bir hayli fazla. UBP ile üçlü ittifak pek seslendirilmiyor tabanda. Buna sebep de UBP deki dağınıklık olarak açıklanıyor. UBP ile 3’lü ittifak en mantıklı seçenek ama UBP’deki bu dağınıklık herkesi ürkütüyor” ifadelerini kullandı.  

ANKET YAPILACAK 
Arıklı, aday belirleme yöntemi ile ilgili olarak ise, “Şu an bazı arkadaşlar nabız yokluyorlar. Yeniden Doğuş Partisi’nin kesinleşmiş bir fikri olmadığı gibi “şu adayımızdır” şeklinde bir düşüncemiz yok. Aday belirlenirken anket yapacağız. Şu ana kadar belirlenmiş bir adayımız yok. Bazı arkadaşlarımız nabız yokluyor. Problem değil. Neticede parti içinde seçim yapmıyoruz. En geniş tabana hitap edebilecek aday çıkarmak durumundayız… Hem tabanın hem de kamuoyunun ismi bizim için önemli” dedi.

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