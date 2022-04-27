Arıklı: Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok

Arıklı, ülkede 221 bin tane araç olduğunu, ancak bunların 110 bin civarındaki bir kısmının seyrüsefer çıkardığını ifade ederek, 100 bin civarında aracın seyrüsefersiz bir şekilde yollarda olduğuna işaret etti.

Arıklı, “Vatandaşlar 8-10 yıldır çeşitli sebeplerle seyrüsefer çıkartamamış. Şimdi bizim yapmamız gereken hem bu araçları kayıt altına almak, hem de bir kolaylık sağlayarak ruhsatları yenilemelerini sağlamak. Ve ekonomiye çok ciddi gelir getirecek olan bu kaynağı biran evvel Maliye’ye sağlamak” diye konuştu.

Yol ihaleleriyle ilgili olarak da konuşan Arıklı, Dipkarpaz yolu ile ilgili çalışmanın da çok kısa sürede başlayacağını söyleyerek, taşocağı izni sorununun çözülmesi ile birlikte çok kısa bir sürede,Dipkarpaz yolunun kiliseye kadar olan kısmının tamiratına başlanacağını açıkladı.

Arıklı, Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için Maliye bütçesinde şuan kaynak olmadığını ancak, İnşaat Encümeni'nde bulunan yaklaşık 20 Milyon TL’lik kaynağın kullanılacağını da sözlerine ekledi.BRT