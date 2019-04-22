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Arıklı ve Baybars arasında gerginlik!

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:50
Arıklı ve Baybars arasında gerginlik!
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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde adadan sınır dışlı edilen iki öğrenci ile ilgili konuştu. Arıklı, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Baybars'a "Bu çocukları neden affetmedin? Neden sınır dışı ettin? Senin de çocuğun var. Evde onların yüzüne bak ve vicdanına hesap ver" deyince, meclis karıştı. Baybars, kürsüden Arıklı'ya, "Meclis sizin iş takibi yapacağınız yer değil" dedi. Evrak sahtekeyen, TC kimliği üzerinde oynama yapan ve tedavüle sürmek isterken yakalanan, altı ay hapis yatan, üstelik de vatandaş olmayan şahıslara yapılacak uygulamanın belli olduğunu söyleyen Baybars, "Vicdanımızla değil, yasalarla ülke yönetiyoruz" ifadesini kullandı.

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Huseyin 2019-04-22 14:47:07

Tc vatandaslarini koruyacan diye bizi eziyorsun. Kanun kural neyse onu yapacak tabii Baybars. Yuru git Tcye o kadar istiyorsan.

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Denn 2019-04-22 15:09:44

Bu insanlar yalan evrak yaptigi halde nasil boyle bir soru sorabilin icisleri bakanina?

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Omer 2019-04-22 14:44:23

Yahu nerde bir sıkıntı olsa altinda bu ydpli cakma vekiller var

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Mert 2019-04-22 15:08:19

Sanki kadin bunlari keyfinden sinir disi etti. Sen kimi savunun be adam bizi mi bu 2 yalanciyi mi?

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Aa 2019-04-22 15:12:07

Sınır dışı edilenler Türkiye uyruklu olduğu içindir bunun acısı. Afrikalı olsaydılar alkışlardı mecliste.

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Cemal 2019-04-22 14:45:40

Arikli ne cahil adamsin sen. Zekasi geri herif.

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Hh 2019-04-22 14:49:29

Agrina mi gitti yurt disi edilenler. Gel senin arkani sivazlayalim.

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Doğru Söz 2019-04-22 16:19:32

Dünyada her insan birinin çocuğudur. Afrika, Suriye, Ortadoğu, Türkiye çocuk dolu. Türkiye lideri 5 ,5, 5 diyor. Maç sonucu değil. Çocuk. E be adam Srilankada bomba patlar orda da Türk
ölür. 5 et Dünyaya at. Sığır değil ki ürettiğin. İnsan be. İhraç ürünü değil. İnsan. Ey Arıklı Ayıp olmasın. Hepsi bize gelsin. Öyle mi? Ada bu bumbar değil ki. Bu bumbardan biz nere kaçalım?

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