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Arıklı ve ekibi, Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde halkla bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, dün akşam Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde halkla bir araya geldi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 18:28
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Arıklı ve ekibi, Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde halkla bir araya geldi
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YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlikte YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ve Genel Başkan Erhan Arıklı birer konuşma yaptı.

Öztürk konuşmasında “Biz YDP olarak Kıbrıs’ta yaşayan her bireyin; ırkına, kökenine, inancına bakmadan haklarını korumak ve kollamak için buradayız. Biz herkes için adalet, herkes için eşitlik için bu yola çıktık. 2015 yılında, bir grup arkadaşımızla, Yeniden Doğuş sivil toplum hareketi olarak yola çıkan ekibimiz, 6 Ekim 2016 tarihinde, 650 gönüldaşımız ile parti oluşumuna giderek, bu yola çıktık. Bugün genel başkanımızın yakmış olduğu meşale ile birlikte, sizlerin de desteği ile partimizi başbakanlığa, ülkemiz de aydınlığa götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Bazı kesimlerin yaptığı ama kamuoyuna açıklanmayan anketlerde sürekli ilk üçte yer alıyoruz. Amaç önümüzdeki dönemde hükümette güçlü bir şekilde yer almak. Halkın ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümü ve reformları hayata geçirmek. Artık sahadayız. Her hafta bir kaç yerde etkinlik düzenleyerek heyecanımızı  ve tempomuzu yükselteceğiz. Diğer partiler sahaya inmeden biz tarlamızı sürmüş olacağız..."          

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