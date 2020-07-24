Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi

Arıklı ve Kelebek Genel Başkanlığa aday

Yeniden Doğuş Partisi'nin 9 Ağustos tarihinde yapacağı Kurultayı için Parti organları için adaylık müracaatları dün 17.30 itibari ile sona erdi. Genel Başkanlığa Erhan Arıklı ile birlikte, MYK Üyesi Mehmet Kelebek aday oldu.

24 Temmuz 2020 Cuma 12:01
1091 Okunma
Arıklı ve Kelebek Genel Başkanlığa aday

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi için toplam 423 kişi müracaat etti.

Parti genel Sekreterliği evrak yetersizliği, tüzük ve yasal kurallara aykırılık gerekçesi 248 kişinin adaylığını uygun görmedi.

Parti Meclisi için 174 aday yarışacak.

Parti Disiplin ve Denetleme Kurulları için ise aday sayısı azaltılarak seçim yapılmadan mevcut müracaatların Kurultaya sunulması uygun görüldü.

Parti Gençlik Kolları Başkanlığı için 2 kişi müracaatını yaparken, Kadın Kolları için ise 4 adet müracaat yapıldı. 3 kişinin müracaatı uygun görülmedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz şunları söyledi; “YDP üye sayısı açısından şu anda 7495 üyesi ile KKTC’nin en büyük 2. Partisidir. 2 yılda üye sayımızı 14 misli artırdık. Kurultaydan sonra yeni bir kampanya yaparak üye sayımızı 12.500 e çıkaracak ve KKTC’nin en büyük partisi olacağız. Kurultayda sonrası oluşacak yeni ekip bu hedef ve vizyonu taşıyacak bir ekip olmalı…”

Büyükyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“YDP olarak biz kendimizi erken bir genel seçime kilitledik. Geçiş hükümetinde yer almamızın veya kurulacak olan bir Hükümete dışarıdan destek vermemizin  tek şartı önümüze makul bir erken seçim tarihinin konulmasıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı'ya veda ziyareti
Akıncı'ya veda ziyareti
KPKD'den Arter'e ziyaret
KPKD'den Arter'e ziyaret
Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve beraberindekileri kabul etti
Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve beraberindekileri kabul etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim