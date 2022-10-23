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Arıklı: "Yakında deniz ulaşımına yeni bir soluk katacağız"

YDP Bugün Yakındoğu Üniversitesi Konferans Salonunda Tüzük Kurultayını yaptı.

23 Ekim 2022 Pazar 14:39
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Arıklı: "Yakında deniz ulaşımına yeni bir soluk katacağız"



Kurultayda ilk konuşmayı yapan Genel Sekreter Talip Atalay, daha demokratik daha katılımcı bir tüzük için haftalar süren geniş katılımlı toplantılar yaptıklarını belirterek;"YDP demokrasiye inanan ve ortak aklın peşinde koşan bir siyasi partidir." dedi. Atalay Tüzük Kongresinin organizasyonunu üstlenen Lefkoşa İlçe Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise, bu Hükümete yıllardır ötelenen  reformları yapmak için girdiklerini belirterek ;" Yerel Yönetimlerle başladık. Arkası gelecek" dedi. Arıklı 4,5-5 G ihalesinin de bu hafta biteceğini hem Devletin para kazanacağını hem de çağdaş bir İnternet ortamına kavuşacağını söyledi. Arıklı yeni bir  Havayolları kurma projesinin baltalanmasına rağmen yeni girişimlerinin süreceğini ifade ederek; "Biz bir Ada ülkeyiz. Havayollarına olduğu gibi Deniz Ulaşımına da ağırlık vermemiz gerekiyordu. Bu amaçla Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketini canlandırdık. Yeni bir Ro-Ro gemisi satın aldık. Yakında Deniz ulaşımına yeni bir soluk katacağız" dedi.

Yerel Seçimlere de değinen Arıklı; "Biz Yerel Seçimlerde ortaklarımızla ittifak yapmaya karar verdik. Bu ittifakın başarılı olması için ortakların birbirine karşı samimi olması, birbirinin hassasiyetine saygı göstermesi gerekir. Aksi taktirde sonuç fiyasko olur" dedi. 
Arıklı muhalefeti de eleştirerek;" Bu muhalefet KKTC nin güçlenmesini kendi ayakları üzerinde durmasını istemeyen bir muhalefettir. Onlara göre KKTC projesi iflas etmeli, başarısız olmalı ve çare federasyon denilerek pes edilmeli. Bunun için uğraşıyor ve KKTC de taş üstüne taş konulmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama onlara rağmen KKTC emin adımlarla yoluna devam edecek" dedi.

Tüzük Kurultayında önerilen Tüzük değişiklikleri ayakta alkışlanarak oy birliği ile kabul edildi.

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