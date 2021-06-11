Arıklı: Yakıt ihalesi 4 firma erteleme talep ettiği için ertelendi

İhalenin 14 Haziran Perşembe günü neticelenmesi gerektiğini ancak ihaleye katılan 4 firmanın Merkez İhale Komisyonu’na başvurarak, orjinal evrakları yetiştiremeyecekleri gerekçesi ile 10 günlük erteleme istediklerini açıkladı.

“Merkezi İhale Komisyonu’nun, ‘4 firma yasal sürede talepte bulundu, ihaleyi 24 Haziran’a erteliyoruz’ açıklamasını yapmak yerine ‘Neden Kıb-Tek’in talebi ile ertelendi’ denildi?” sorusuna yanıt veren Arıklı, “Kıb-Tek kabul etmeyip, ihalenin neticelendirilmesini isteseydi, erteleme talebinde bulunan kişilerin mahkemeye gitmesine zemin hazırlanmış olurdu” dedi.

“ÜLKEYİ KARANLIĞA BOĞMAMAK İÇİN İHALE 10 GÜN ERTELENDİ”

Akaryakıtta eksiklik olmaması ve 10 günlük erteleme süresinin kaldırılabileceğini dile getiren Arıklı, “Daha sonra ara emri alınırsa, aylarca sürecek bir sıkıntı ile baş başa geliriz ve ülkeyi karanlığa boğarız’ gerekçesi ile ihale 10 gün ertelendi” ifadelerini kullandı.

İhalenin ertelenmesi ile ilgili ranttan vazgeçmek istemeyen bir grubun, TPIC ile ilgili hikayeler ürettiğini işaret eden Arıklı, “38.8 dolarlık ihale kazanılmışken, ben iptal ettim. Fiyatın ne kadar aşağı düşebileceğini hep beraber göreceğiz” dedi.

“BİRTAKIM ÇEVRELER MASAL UYDURUYOR”

Yakıtın menşei ve taşıma opsiyonunun şartnameden kaldırılması ve menşei bilinmeyen yakıtın sisteme dahil olma tehlikesi ile ilgili gelen soruya ise Arıklı, “Yakıt menşei ve taşıma opsiyonu teknik şartnameden kaldırılıp, ihale şartnamesine konulmuştu. Malum çevrelerin sırf ihalede birtakım şeyler dönüyor diye uydurdukları masallar işte...” yanıtını verdi.

Yakıt alım ihalesiyle ilgili ertelemenin, TPIC’ten alım yapmak için olduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak Arıklı şunları söyledi:

“KIB-TEK’İN 115 BİN DOLARLIK KARI ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

“TPIC ile görüşüyor veya anlaşıyor değiliz. Türkiye Enerji Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol gereği onların alt kuruşu olan TPIC’ten aldığımız yakıt var. Hikaye uydurmaktan vazgeçsinler. Yakıt ihalesi 38.8 dolarken iptal ettim. 4.8 dolar indirimle 34 dolara TPIC’ten bir defaya mahsus yakıt aldık. 4.8 dolarlık indirimi bile kapatmaya çalışıyorlar.

Kıb-Tek’in 115 bin dolarlık karını örtbas etmeye çalışıyorlar. Çünkü vatandaş soracak. ‘Yıllarca 38.8 dolara taşıttığınız yakıtı Arıklı daha aşağı düşürecekse, siz niye yapmadınız?’ diyecek. Vatandaşa bunu sordurmamak için de ‘TPIC devlet kuruluşu değil, özel firma, getirdiği mal analiz edilmedi’ gibi türlü türlü iddialar yapılıyor.”

“İHALE 32 DOLARA SONUÇLANIR”

TPIC’in 24 Haziran’daki ihaleye katılıp katılmayacağını bilmediğini de söyleyen Arıklı, “TPIC yıllarca KKTC’ye, TC-KKTC Enerji Bakanlıkları arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda akaryakıt taşımıştır. Birileri rant sağlayabilmek için TPIC ile yapılan anlaşmayı iptal etti. Özel bir firmaya ihale yolu ile verdi. Daha sonra yakıt ihalesini 32 dolardan alıp 38 dolara çıkardı” diye konuştu.

Yakıt ihalesinin 32 dolara neticeleneceğini düşündüğünü kaydeden Arıklı, Kıb-Tek’in ton başına 6.8 dolar civarında kar elde edeceğine dikkat çekti. Arıklı, bunun da elektriğin daha az maliyetle üretilmesini sağlayacağını söyledi.

“10 GÜNLÜK SÜRE İÇİN YAKIT ALIMINA GİDECEĞİZ”

“14-24 Haziran arasındaki 10 günlük sürede herhangi bir yakıt alımı olacak mı?” sorusuna ise Arıklı, 28 Haziran’a kadar idare edecek yakıt olduğunu ancak risk alamayacaklarını bu nedenle yakıt alımına gideceklerini açıkladı.

TPIC’ten 36 bin ton yakıtın hazır bekletildiğini dile getiren Arıklı, “2016 yılında Türkiye - KKTC arasında imzalanan protokol nedeniyle Bakanlar Kurulu’nda karar üretildi” dedi. Firmalara seslenen Arıklı, “Boşuna zaman kazanmaya çalışmayın, adam gibi teklifinizi verin. İstediğiniz kadar uzatmaya çalışın. Biz gerektiği zaman ihtiyaç olan yakıtı alacağız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI