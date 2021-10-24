Arıklı: Yakıt tedarikçilerinin çıkarttıkları zorluklar nedeniyle piyasaya müdahale edeceğiz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda ülkeye akaryakıt ve gaz tedariki sağlayan iki firmanın piyasaya yakıt ve gaz tedarikinde zorluk çıkarması ve aşırı zam talebinin bakanlığı harekete geçirdiği” ifade edildi.

Açıklamada, Vadilide düzenlenen bir etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, böylesine önemli ve stratejik ürün konusunda piyasayı iki özel firmaya teslim etmenin Devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını, bu konuda Devletin bir aktör olarak piyasaya müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu söylediği kaydedildi.

Arıklı’nın sözlerine yer verilen açıklama şu şekilde devam etti:

"Akaryakıtta şimdiye kadar yapılamayan bir işi başardık ve otomasyon sistemine geçerek kaçakçılığı önledik. Ama şimdi de bu 2 firma anlaşarak piyasayı konsolide edip fiyatları kontrolleri altında tutmaya çalışıyorlar. Ya istediğimiz kadar zam yaparsınız ya da piyasaya yakıt ve gaz vermeyiz diyorlar. Biz sosyal bir devletiz. Vatandaşımızı sermayeye teslim edemeyiz. 2 Firma piyasayı istedikleri gibi belirleyemezler... Bu durumda önümüzdeki hafta piyasaya yeni aktörler sokmak için yeni lisans duyurusu yapacağız. Ayrıca Ekonomi Bakanlığına bağlı yeni bir akaryakıt ve gaz tedarik şirketi kurmak için çalışma başlatacağız. Kurulacak olan bu Şirket, spot piyasadan ucuza akaryakıt ve gaz tedariki sağlayarak hem piyasayı dengeleyecek, hem de Kıb-Tek' e yakıt tedariki sağlayacak..."