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Arıklı: Yarın sabah itibari ile piyasaya yakıt verilecek…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt krizi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 21:47
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Arıklı: Yarın sabah itibari ile piyasaya yakıt verilecek…
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Arıklı, dağıtımcı iki firmanın yarın sabah itibarıyla piyasaya yakıt vereceklerini açıkladı.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Bu sabah tedarikçi 2 firma, akaryakıtın uluslararası borsada yükselişini ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını gerekçe göstererek, benzin istasyonlarına yakıt ikmalini durdurmuşlardır.

Günün sonunda binlerce insan mağdur olmuş, büyük tepkiler oluşmuştur.

Bakanlığımız bu 2 firma yetkilileri ile bir araya gelmiş ve  yaptıkları işin yasalara aykırı olduğu bu durumun devamı halinde sert tedbirler alınacağı kendilerine anlatılmıştır.

Bilindiği gibi akaryakıt ve tüpgaz denetime tabi mal kapsamındadır. Firmalar akaryakıt ve gaz fiyatlarını kendileri belirleyemezler.

Bu konuda yetki  Akaryakıt Birimindedir. Bu birim, 15 günde bir akaryakıtın fiyatını ayarlamaktadır.

Birim fiyat ayarlarken, yakıtın  uluslararası borsadaki  değerine ve TL nin döviz karşısındaki durumuna bakar ve ona göre fiyatı belirler.

Yapılan fiyat ayarlaması Bakanlar Kuruluna gelir ve son kararda orada verilir.

Hal böyle iken, Akaryakıt Biriminin önümüzdeki salı günü yeni fiyat ayarlamasını yapacağı da  biliniyorken; "Zararına satış yapmam. Zam bugünden yapılmalıdır" demek ve bizlere  emrivaki yapmak, Devlet otoritesini hiçe saymaktır.

Nitekim bu durum üzerine Rekabet Kurulu derhal harekete geçmiş ve 2 firma aleyhine re'sen soruşturma başlatma kararı almıştır. Böylesi bir durumda Rekabet Kurulu piyasa ile oynayan firmalara yıllık cirolarının %10 u kadar ceza verme yetkisine sahip olduğu da bilinmelidir.

Bize gelen son bilgilere göre ilgili firmalar, yarın sabah itibari ile piyasaya yakıt verecekleri yönünde görüş bildirmişlerdir.

Hal bu iken ve  Bakanlığımız bu tür keyfi kararlara karşı tüketicinin haklarını korumaya çalışırken, muhalefetin ve art niyetli bir çok kişinin yaşanan krizde ısrarla bizi suçlu göstermeye çalışması, haksız yere ağır eleştirilerde bulunması anlaşılır bir tutum değildir.

Tüketicilerimiz  bu ve buna benzer durumlarda bizlere destek olmazsa, bizlerin de  bu mücadeleyi daha fazla  sürdürmesi mümkün olamaz.

Bu durumda ortada Devlet otoritesi kalmaz. Her isteyen kazan kaldırır ve sonunda da  istediğini alır.

Olan da dar gelirli vatandaşa olur.

Saygı ile duyurulur.

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