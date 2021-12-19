Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
banner107

Arıklı: YDP bugün Lefkoşa’da Aday Tanıtım Şöleni gerçekleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi bugün Lefkoşa’da Aday Tanıtım Şöleni gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı şölende, YDP tam bir gövde gösterisi yaptı.

19 Aralık 2021 Pazar 17:18
106 Okunma
Arıklı: YDP bugün Lefkoşa’da Aday Tanıtım Şöleni gerçekleştirdi
banner108

YDP’nin yeni seçim şarkısının da tanıtıldığı şölende ilk konuşmayı Genel Sekreter Enver Öztürk yaptı. Öztürk, YDP’nin kurulduğu günden itibaren çeşitli kumpaslarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek; Bu kumpaslar UBP kaynaklıdır. UBP 1987 de nasıl YDP ‘yi böldü ise şimdi yine aynı kumpasın peşinde” dedi. Öztürk sözlerine şöyle devam etti; “Bazı arkadaşlarımız Kurultayı kaybeden şahsın arkasından çekip gittiler. O şahıs 6. Sıra adaylığına bu yol arkadaşlarını terk etti. Onları ortada bıraktı. Şimdi onunla birlikte hareket eden ve partiden ayrılan arkadaşlar akın akın partimize geri dönüyorlar. Bizim herkese kapımız açık. Onları kucakladık. Yolumuza devam ediyoruz. Bir grup arkadaş ise önseçimdeki yerlerini beğenmedi ve listeden çıktılar. Onlarla da hiçbir problemimiz yok. Kırgınlıklarının bitmesini bekliyoruz” dedi.

Alkış ve sloganlarla kürsüye gelen Genel Başkan Erhan Arıklı ise; “YDP, 5 yıllık bir parti değil, 1980 ‘de Türk Birliği Partisi ile temeli atılan, 1985 yılında Yeni Doğuş Partisi ile kökleşen bir kutlu hareketin devamıdır. Biz kökü mazide olan bir partiyiz. Eski YDP de 1987 de zamanın UBP’sinin kumpasına maruz kalmış ve bölünmüştü. YDP’nin 4 Milletvekilinden 3’ünü satın almıştı o zaman ki UBP. Sadece 1 Milletvekilini satın alamadılar. O da Kenan Akın’dı” diyerek Kenan Akını sahneye davet etti. Gözyaşları içinde o günleri anlatan Kenan Akın; “Bu meşale o meşaledir. Ben dünde meşalenin hizmetindeydim. Bugün de hizmetindeyim. Ölene kadar da meşalenin hizmetinde olacağım” dedi.

Tekrar söz alan Arıklı KKTC de ekonomik kaosun yaşandığını bu kaostan Türkiye’nin yardımı olmadan çıkmamızın mümkün olmadığını söyledi. Arıklı; “ Maalesef şu anda Hükümetin başında Ankara ile ilişkileri çok kötü olan, Ankara’ya nezaket ziyareti bile yapamayan bir Başbakan var…” diyen Arıklı; sözlerine şöyle devam etti; “Önümüzdeki seçimlerde kim ne kadar Milletvekili çıkarır bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var YDP siz bir Hükümet asla kurulamaz. Sonuç ne olursa olsun biz İktidarın güçlü ortağı olacağız” dedi.

Şölen, adayların teker teker tanıtılması ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! 93’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlandı
SON DAKİKA! 93’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlandı
Girne'de acınası olay! “Ayakkabısını aldı” diye köpeği darp etti!
Girne'de acınası olay! “Ayakkabısını aldı” diye köpeği darp etti!
Bakan Atun, İlke Numan için taziye mesajı yayınladı
Bakan Atun, İlke Numan için taziye mesajı yayınladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim