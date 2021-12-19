Arıklı: YDP bugün Lefkoşa’da Aday Tanıtım Şöleni gerçekleştirdi

YDP’nin yeni seçim şarkısının da tanıtıldığı şölende ilk konuşmayı Genel Sekreter Enver Öztürk yaptı. Öztürk, YDP’nin kurulduğu günden itibaren çeşitli kumpaslarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek; Bu kumpaslar UBP kaynaklıdır. UBP 1987 de nasıl YDP ‘yi böldü ise şimdi yine aynı kumpasın peşinde” dedi. Öztürk sözlerine şöyle devam etti; “Bazı arkadaşlarımız Kurultayı kaybeden şahsın arkasından çekip gittiler. O şahıs 6. Sıra adaylığına bu yol arkadaşlarını terk etti. Onları ortada bıraktı. Şimdi onunla birlikte hareket eden ve partiden ayrılan arkadaşlar akın akın partimize geri dönüyorlar. Bizim herkese kapımız açık. Onları kucakladık. Yolumuza devam ediyoruz. Bir grup arkadaş ise önseçimdeki yerlerini beğenmedi ve listeden çıktılar. Onlarla da hiçbir problemimiz yok. Kırgınlıklarının bitmesini bekliyoruz” dedi.

Alkış ve sloganlarla kürsüye gelen Genel Başkan Erhan Arıklı ise; “YDP, 5 yıllık bir parti değil, 1980 ‘de Türk Birliği Partisi ile temeli atılan, 1985 yılında Yeni Doğuş Partisi ile kökleşen bir kutlu hareketin devamıdır. Biz kökü mazide olan bir partiyiz. Eski YDP de 1987 de zamanın UBP’sinin kumpasına maruz kalmış ve bölünmüştü. YDP’nin 4 Milletvekilinden 3’ünü satın almıştı o zaman ki UBP. Sadece 1 Milletvekilini satın alamadılar. O da Kenan Akın’dı” diyerek Kenan Akını sahneye davet etti. Gözyaşları içinde o günleri anlatan Kenan Akın; “Bu meşale o meşaledir. Ben dünde meşalenin hizmetindeydim. Bugün de hizmetindeyim. Ölene kadar da meşalenin hizmetinde olacağım” dedi.

Tekrar söz alan Arıklı KKTC de ekonomik kaosun yaşandığını bu kaostan Türkiye’nin yardımı olmadan çıkmamızın mümkün olmadığını söyledi. Arıklı; “ Maalesef şu anda Hükümetin başında Ankara ile ilişkileri çok kötü olan, Ankara’ya nezaket ziyareti bile yapamayan bir Başbakan var…” diyen Arıklı; sözlerine şöyle devam etti; “Önümüzdeki seçimlerde kim ne kadar Milletvekili çıkarır bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var YDP siz bir Hükümet asla kurulamaz. Sonuç ne olursa olsun biz İktidarın güçlü ortağı olacağız” dedi.

Şölen, adayların teker teker tanıtılması ile sona erdi.