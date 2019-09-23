Arıklı: "YDP hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem de hükümette söz sahibi olacak"

Yeniden Doğuş Partisi, Dörtyol’da “1.Aşure Etkinliği” düzenledi. YDP’den yapılan açıklamaya göre etkinlikte sema gösterisi de yapıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan YDP İlçe Başkanı Mehdi Uysal konukları selamladıktan sonra bu etkinliğin her yıl tekrarlanacağını ve geleneksel hale geleceğini söyledi.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada ülke sorunlarına değinerek; "Sorunlar büyüdükçe YDP’nin sorumluluğu da artıyor. YDP, sorumluluğunu, misyonunu ve halkın beklentilerini iyi biliyor ve ona göre hazırlık yapıyor. Gölge kabinemiz haftalardır projeler üzerinde çalışıyor" dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada aşurenin Türk-İslam dünyası için anlam ve önemine değindi. Arıklı, Alevilik inancının Türk kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek; "Alevilik kelime anlamı itibari ile Hz. Ali’yi sevenler demektir. Türk dünyasında Ali'yi sevmeyen yoktur. Öyle ki Türk dünyasında Hz. Ali ile savaşan ve Hz. Hüseyin’i katleden Emevi soyundan herhangi bir ismin çocuklara isim olarak verildiğine şahit olamazsınız” dedi.

Arıklı, Türklerde; “Süfyan, Muaviye, Yezid” isimlerinin bulunmadığına dikkati çekti.

Arıklı, sözlerine şöyle devam etti; “KKTC deki siyasi partiler arasında Alevi açılımını manifestosuna alan tek parti YDP’dir. İslam dünyasında ve özellikle milletimiz içerisinde mezhep, meşrep ve tarikat bölünmesine asla izin vermeyeceğiz".

“YDP HEM CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA HEM DE HÜKÜMETTE SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Kıbrıs meselesinde değinen Arıklı, önemli bir virajın eşiğinde olunduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Hükümet ve Cumhurbaşkanı arasındaki fikir ayrılığı sırıtıyor ve elimizi zayıflatıyor. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın ayrı ayrı New York a gidecek olması bir komedi. Önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu anomali ortadan kalkacak. YDP hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem de hükümette söz sahibi olacak. Milli birlik ve beraberlik ancak o zaman sağlanacak"