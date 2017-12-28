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Arıklı: “YDP iktidar ortağı olacaktır”

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki heyet, Kamu-İş’i ziyaret ederek, seçim manifestosunu ve toplum sözleşmesini anlattı.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:02
Arıklı: “YDP iktidar ortağı olacaktır”
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YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kamu-İş’i ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini, özlenen sağduyulu sendikal anlayışın temsilcisi olarak kabul ettiklerini söyledi.

Arıklı; “İktidarımızda sendikacılığa önem verecek, fakat KKTC’deki ideolojik sendikal anlayışa son verecek düzenlemeler yapacağız. Bazıları sendikaları devlete karşı bir silah olarak kullanıyor ve statükonun bekçiliğini yapıyor. Kendilerini devlet içinde devlet zanneden, her daim hükümetlerin gizli ortağı pozisyonuna soyunan bu sendikaları normal işlevlerine döndürmek zorundayız” dedi. 

Araklı, seçimden sonra YDP’nin mutlaka iktidarda olacağını da söyledi.

Ziyarete çeşitli bölgelerden milletvekili adayları da katıldı. 

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