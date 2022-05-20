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Arıklı: YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, HP vekillerinin istifaları bu hafta meclise sunulsa bile geçerli olması için meclisin onayının gerektiğini ifade ederek, “YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor” dedi.

20 Mayıs 2022 Cuma 18:14
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Arıklı: YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor

Halkın Partisi’nin (HP) ‘sine-i millet’ diyerek Genel Başkan Kudret Özersay’ın vekillikten istifa etmesi ve diğer iki Milletvekili Jale Refik Rogers ile Ayşegül Baybars’ın ise yoluna bağımsız vekil olarak devam etmesi ile ilgili açıklamalar devam ediyor…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Arıklı açıklamasında, HP Parti Meclisi tarafından alınan sine-i millet kararının gerekçe metni incelendiğinde ‘müdahale" ve ‘hükümetin meşruiyeti" kavramlarının öne çıkarıldığını belirtti.

İstifaların bu hafta meclise sunulsa bile geçerli olması için meclisin onayının gerektiğini belirten Arıklı, “YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu istifalara olumlu oy vermek bu gerekçeleri de kabul etmek demektir” dedi.

Arıklı, Halkın Partisi’ne meclisin ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Neticede bu partiye oy veren binlerce seçmen bu parti Milletvekillerinden muhalefette de olsa görev beklemektedir” ifadelerini kullandı.

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