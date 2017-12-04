YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı törende yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin en eski yerleşim birimlerinden biri olan Lefke’de meşaleyi dalgalandırmak için görev alan ve kısa zamanda hem örgütünü kuran, hem de ilçe binasını hazır hale getiren arkadaşlarını kutladı.

Arıklı, “YDP seçime en iddialı giren partilerden biridir. Seçim bildirgesini, adaylarını, hatta seçim afişlerini diğer partilerden önce hazırlamıştır. Buna rağmen hala YDP üzerinde spekülasyon yapanlar var. Bunlar bizi sadece güldürüyor. YDP olarak biz meşaleyi önce Meclise sonra da Başbakanlığa taşıyacağız. Biz inanmış insanların partisiyiz” dedi.

Dünya Engelliler Günü’nü de kutlayan Arıklı, “Engelsiz bir KKTC için yola çıktık. Lefke adayımız Emrullah Alşan’ın şahsında tüm engelli vatandaşlarımın gününü kutluyorum” şeklinde devam etti.

YDP iktidarında ilk yapacakları icraatın engelli vatandaşlar için ücretsiz “Engelli Taksi” uygulaması olacağını söyleyen Arıklı, “Engellilerin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. YDP iktidarında herkesin yüzü gülecek” diye konuştu.

Lefke Seçim Komite Başkanı Adem Küçükandaç da konuşmasında, YDP’nin KKTC’nin çimentosu olduğunu belirtti.

Küçükandaç, “Bize ısrarla ayrımcı yaftası vurmaya çalışıyorlar. Bunu söyleyenler önce YDP’nin aday profiline baksınlar. YDP, Türkiyeli, Kıbrıslı, Türk, Kürt, Alevi, Sünni her köken, her görüş ve düşünceden insanların yer aldığı bir çiçek bahçesidir. Bize ayrımcı yaftası vurmaya çalışanlar öncelikle bir de kendi aday profillerini incelesin ve utansınlar” dedi.