Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Arıklı: YDP'yi davasına inanmış insanlarla güçlendirip, yolumuza devam edeceğiz

Erhan Arıklı, YDP'de Disiplin Kurulu'na sevk edilen 17 kişinin kendi istekleriyle partiden ayrıldıklarını açıkladı...

30 Ocak 2022 Pazar 13:35
58 Okunma
Arıklı: YDP'yi davasına inanmış insanlarla güçlendirip, yolumuza devam edeceğiz
banner108

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 

Bugün itibari ile MYK'nın Disiplin Kuruluna verdiği aralarında Parti Meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişi, kendi arzuları ile Partimizden ayrılmış ve kendilerine yeni bir rota çizmişlerdir. (Bu kişilerden bazıları sosyal medyadan gerekli açıklamayı yapmışlardır)

Şimdi sırada Parti kadrolarının yenilenmesi ve Parti üyelerinin güncellenmesi vardır.
Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, YDP'yi davasına inanmış insanlarla güçlendirip yolumuza devam edeceğiz...

Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okan Kaş hayata gözlerini yumdu
Okan Kaş hayata gözlerini yumdu
5. doz aşılamalar yarın başlıyor
5. doz aşılamalar yarın başlıyor
KTÖS: Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenler yüzdürdü
KTÖS: Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenler yüzdürdü
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim