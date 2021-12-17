Arıklı: “YDP’nin hiçbir milletvekili bakan olmayacak”

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak seçim sürecini değerlendirdi.



“YDP’NİN HİÇBİR MİLLETVEKİLİ BAKAN OLMAYACAK”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak seçim sürecini değerlendirdi. Arıklı, “Hazırladığımız yasalarla ilgili komitelerde temsiliyetimiz olmadığı için lafta tutuldu ve meclisin gündemine getirilmedi. Oysa Etiket Yasası ve Hal Yasası gibi önemli yasaları hazırlamıştık. Konusunu bile ettirmediler” ifadelerini kullandı.

Arıklı, geçtiğimiz gün yayınlanan bir ankete dikkat çekerek, “Benim elimde gerçek anket bulunuyor ve oradaki orana göre YDP 10 milletvekili ile parlamentoya girecek. Yalnız buradan ilke kez söylüyorum; hükümetin kurucu ortaklarından biri olacak olan YDP milletvekillerinden hiçbiri bakan olmayacak” dedi. Arıklı, “Bunu peşinen şimdi söylüyorum hiçbir milletvekili arkadaşımız bakanlık talebiyle bana gelmesin” şeklinde konuştu.