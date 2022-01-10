Arıklı: YDP’nin seçmenlerini kendi partilerine çekmeye çalışıyorlar

:Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Arapköy, Bahçeli ve Esentepe köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Partiden verilen bilgiye göre, Arıklı ziyaretlerindeki konuşmasında, “Kimseye diyet borcumuz yok, kimseden talebimiz de yok. Halkımızın gücü bize yeter. 11 aylık hükümet sürecinde sermayeye başkaldırarak, sermayeye diz çöktürdük” dedi.

“YDP GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR VE PARTİMİZE YENİ İSİMLER KATILIYOR”

Vurgun düzenine karşı çıkan tek parti olduklarını savunan Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diğer beş parti bir yerde, biz tekiz… Hedeflerinde YDP var. Birçok operasyona maruz kaldık. Partimizi bölmek istediler. 1992’deki oyunun tekrar oynanmasına izin vermedik. Yaratmaya çalıştıkları algının aksine YDP gün geçtikçe büyüyor, partimize yeni isimler katılıyor.”

“YDP’NİN SEÇMENLERİNİ KENDİ PARTİLERİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Erhan Arıklı, şunları da söyledi:

“Son dönemde yaşanan olaylar sonucu 11 bin 200 üyemizden sadece 320 kişi istifa etti. YDP’nin seçmenlerini kendi partilerine çekmeye çalışıyorlar. Ama YDP’nin tabanı uyandı, seçmenimiz buna izin vermez. Anadolu’nun bağrından kopup gelen, buradaki emekçiyle birleşen YDP’liler bu oyunlara gelmez. Kurulu düzene savaş açan tek parti YDP’dir. Şu anda anketlerde YDP 3’üncü siyasi parti olarak görünüyor ancak görüyorum ki; kısa sürede ikinci parti olacağız ve birinci sıraya geçeceğiz. Korkunun ecele faydası yok. Kurdukları bu düzeni bozacağız. Seçimde gerekli cevabı onlara halkımız verecektir.”