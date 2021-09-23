Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
banner107

Arıklı: Yemin ederim bunlar hasta!

23 Eylül 2021 Perşembe 20:15
119 Okunma
Arıklı: Yemin ederim bunlar hasta!

Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun gerekli açıklamayı yapması ve akaryakıtın temiz olduğu ortaya çıkmasına rağmen iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte Arıklı'nın açıklaması:

Yemin ederim bunlar hasta.
İlla bir şey bulacaklar ya, illa bizi bir şekilde suçlamaya devam edecekler ya.
Aramış taramış  şartnamede olmayan değerleri de sorarak ortaya bir rapor çıkarmışlar. "AHA RAPOR. YAKITINIZ KİRLİ" diyorlar. 
Yahu komik adamlar, bir şartnameye baksanıza şimdi veya geçmişte  akaryakıtta hangi değerler aranıyor. Geçmişte ve şimdi  aranmayan bu değerler, kimi niye ilgilendirsin.
Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürat ve dikkatsiz sürüş kaza getirdi
Sürat ve dikkatsiz sürüş kaza getirdi
Sınır kapılarından geçişlerde aşılı kişiler test yaptırmayacak
Sınır kapılarından geçişlerde aşılı kişiler test yaptırmayacak
Güney'de 145 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Güney'de 145 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim