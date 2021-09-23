Arıklı: Yemin ederim bunlar hasta!

Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun gerekli açıklamayı yapması ve akaryakıtın temiz olduğu ortaya çıkmasına rağmen iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte Arıklı'nın açıklaması:

Yemin ederim bunlar hasta.

İlla bir şey bulacaklar ya, illa bizi bir şekilde suçlamaya devam edecekler ya.

Aramış taramış şartnamede olmayan değerleri de sorarak ortaya bir rapor çıkarmışlar. "AHA RAPOR. YAKITINIZ KİRLİ" diyorlar.

Yahu komik adamlar, bir şartnameye baksanıza şimdi veya geçmişte akaryakıtta hangi değerler aranıyor. Geçmişte ve şimdi aranmayan bu değerler, kimi niye ilgilendirsin.

Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu.