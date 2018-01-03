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Arıklı: “Yeniden Doğuş olacak”

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YDP, Gazimağusa’da aday tanıtım şöleni düzenledi...

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:13
Arıklı: “Yeniden Doğuş olacak”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP)  Gazimağusa'da aday tanıtım şöleni düzenledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, şölende yaptığı konuşmaya, “Halkımız iktidara yürüyüşümüzde yanımızda" sözleriyle başladı.

YDP’nin Kıbrıs Türk halkının geleceğini kurtaracak adımları atacağını kaydeden Arıklı, gelmiş geçmiş tüm iktidarların halkın geleceğini çaldığını iddia etti.

Ülkenin ekonomik ve sosyal alanda gelişmesini önemsediklerini belirten Arıklı, "Halkımız ucuz bir hayat istiyor. Asgari ücretin düzeltilmesini istiyor. Kamuda, sağlıkta, eğitimde doğru dürüst hizmet bekliyor. Bunları bizler düzelteceğiz, yapacağız. Güçlü bir ekiple iktidara geliyoruz. İlk işimiz, verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek olacak" dedi.

Arıklı, YDP’nin kendisine güvenen, inanan kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağını, bütün kesimleri kucaklayacaklarını ifade ett

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