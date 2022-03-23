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Arıklı: Yerel yönetimler için başlattığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kamu reformuna şiddetle ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Yerel yönetimler için başlattığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız" dedi.

23 Mart 2022 Çarşamba 19:27
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Arıklı: Yerel yönetimler için başlattığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi’nin insan kaynağı açısından istenilen yere gelmesi için yapılan çalışmaların, gerçekleştirilecek olan kamu reformuyla taçlandırılacağını söyledi.

Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından “Erken Uyarı ve Erken Eylem” temasıyla düzenlenen seminerde konuşan Bakan Arıklı, teknik eleman sıkıntısına rağmen Meteoroloji Dairesi verebileceği azami hizmeti vermeye devam ettiğini, bunun da sadece iki meteoroloji mühendisiyle yapıldığını aktardı.

Ciddi şekilde teknik elemana ihtiyaç olduğu bilgisinin kendisine geldiğini belirten Arıklı, “18 bin 500 civarı kamu çalışanı var ancak hangi daireye bakarsanız bakın, birçok dairede teknik eleman sıkıntısı yaşanıyor. Yetişmiş insanlarımız beyin göçü ile bu ülkeyi terk ediyor” şeklinde konuştu.

Bu durumun üzüntü verici olduğunu kaydeden Bakan Arıklı, “Kamu reformuna bu açıdan şiddetle ihtiyaç var. Yerel yönetimler için başlattığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız. Bu sıkıntılı yaralarımıza neşter vuracağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı, konuşmasının sonunda katılımcıların ve meteoroloji çalışanlarının Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı.  

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