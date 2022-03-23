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Arıklı: Yerel Yönetimlere Başladığımız Çalışmaları Kamu Reformuyla Taçlandıracağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi’nin insan kaynağı açısından istenilen yere gelmesi için yapılan çalışmaların, gerçekleştirilecek olan kamu reformuyla taçlandırılacağını söyledi.

23 Mart 2022 Çarşamba 15:54
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Arıklı: Yerel Yönetimlere Başladığımız Çalışmaları Kamu Reformuyla Taçlandıracağız
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Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından “Erken Uyarı ve Erken Eylem” temasıyla düzenelen seminerde konuşan Bakan Arıklı, teknik eleman sıkıntısına rağmen Meteoroloji Dairesi verebileceği azami hizmeti vermeye devam ettiğini, bunun da sadece iki meteoroloji mühendisiyle yapıldıüını aktardı.

Ciddi şekilde teknik elemana ihtiyaç olduğu bilgisinin kendisine geldiğini belirten Arıklı, “18 bin 500 civarı kamu çalışanı var ancak hangi daireye bakarsanız bakın, bir çok dairede teknik eleman sıkıntısı yaşanıyor. Yetişmiş insanlarımız beyin göçü ile bu ülkeyi terk ediyor” şeklinde konuştu.

Bu durumun üzüntü verici olduğunu kaydeden Bakan Arıklı, “Kamu reformuna bu açıdan şiddetle ihtiyaç var. Yerel yönetimlere başladığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız. Bu sıkıntılı yaralarımıza neşter vuracağız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, kouşmasının sonunda katılımcıların ve meteoroloji çalışanlarının Dünya Meteoroloji Gününü kutladı.

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